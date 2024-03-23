Цветы принесли к посольству России в Белграде после теракта в Crocus City Hall

Стихийный мемориал создали через дорогу от диппредставительства РФ в центре сербской столицы. Дипломаты в социальных сетях в ночь на 23 марта поблагодарили жителей Сербии за неравнодушие.

Соболезнования предстоятелю Русской православной церкви Кириллу в связи со случившимся выразил патриарх Сербский Порфирий.

Президент балканской страны Александр Вучич отмечал, что спецслужбы Запада могли быть в курсе планировавшегося теракта. Он напомнил, что в начале марта посольство США просило американцев не посещать московские ТЦ. Позже такие же рекомендации распространили в Великобритании.

Вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник» в Crocus City Hall начались пожар и стрельба. Жертвами теракта стали более 60 человек, свыше 100, в том числе дети, пострадали.