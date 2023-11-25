«Цветущей» экономике Германии предрекли стоять на паперти с протянутой рукой

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«Скачок затрат у немецкого бизнеса и рядовых немцев на электроэнергию и газ ставит некогда цветущую главную европейскую экономику на паперть с протянутой рукой», - написал он.

Дерипаска выразил уверенность, что дефицит, субсидии и выпуск долговых бумаг точно не доведут до добра экономику Германии.

Несколькими днями ранее министр финансов страны Кристиан Линднер предупредил, что судебная блокировка на перераспределение невостребованных кредитов размером в 60 миллиардов евро повлечет за собой тяжелые последствия для ФРГ.

По его словам, из-за блокировки средств государству не хватит финансирования для обновления экономики и инфраструктуры. Линднер добавил, что Германия проработает «новые концепции» в связи с этим.