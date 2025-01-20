Цукерберг заглянул в декольте невесты Джеффа Безоса и попал на видео

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Репортерша Лорен Санчес вышла в свет в наряде белого цвета, ее ансамбль состоял из приталенного пиджака, который открывал кружевной лиф. Daily Mail отмечает, что многие сочли наряд Санчес чрезмерно вызывающим.

Места Цукерберга и его жены располагались за сиденьями Безоса и Санчес. Миллиардер дважды посмотрел на декольте 55-летней репортерши.

Позже ее заметили за дружеской беседой с Марком Цукербергом. При этом жена техномагната Присцилла Чан повернулась к паре спиной, общаясь с другими гостями церемонии.

На инаугурации Дональда Трампа присутствовали, помимо политиков, крупные бизнесмены, миллиардеры и руководители технологических корпораций - в их числе Илон Маск, Джефф Безос и Марк Цукерберг. Трансляцию мероприятия вел 360.ru.