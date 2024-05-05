ЦРУ заподозрили в попытке осуществить госпереворот в Грузии

«[Митинги в Грузии] будут и дальше идти по нарастающей. Насилие продолжится летом и осенью. Идея состоит в том, чтобы привести партию „Грузинская мечта“ к краху, чтобы во время выборов в октябре провокаторы из ЦРУ одержали верх», - сказал он.

По его словам, прямо сейчас можно понаблюдать за тем, как ЦРУ пытаются осуществить государственный переворот в стране. При этом полицейские осторожно разгоняют митингующих, однако в блюстителей порядка все равно кидают камни. Это может обернуться обострением противостояния, считает бывший разведчик.

Ранее стало известно, сколько человек пострадали на демонстрации в Тбилиси. По данным журналистов, восемь граждан попали в больницу после беспорядков. Одного уже успели выписать. У оставшихся на лечении пациентов травмы разной степени тяжести: ранения головы, лица, тела, респираторные осложнения и интоксикация.

Митинг против закона об иностранных агентах начался 1 мая у здания парламента в Грузии. Полицейские разгоняли протестующих с помощью водометов и слезоточивого спрея. Десятки человек жаловались на головную боль и жжение в глазах.