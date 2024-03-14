ЦРУ тайно занялось дискредитацией китайских властей

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Три бывших чиновника и источники разведки рассказали изданию о планах американского правительства, реализацию которых начали спустя два года после вступления Трампа в должность.

По данным собеседников Reuters, команда ЦРУ распространяла сведения о том, что члены правящей Коммунистической партии якобы прятали деньги за рубежом. Причем средства, указывали в публикациях, чиновники получали незаконно.

В информации, тиражируемой американской разведкой, говорили и о коррумпированности и расточительности китайской инициативы «Один пояс, один путь».

Все усилия ЦРУ, указали в материале, преследовали одну цель - спровоцировать паранойю у высшего руководства Китая и заставить власти КНР тратить ресурсы на борьбу в Сети.

Инициативу управления оценили в китайском МИД. Дипломаты заметили, что правительство Соединенных Штатов ради манипуляций общественным мнением и распространения ложных данных использует медиа-платформы как оружие.

Авторы статьи подчеркнули, что неизвестно, продолжила ли администрация действующего главы Белого дома Джо Байдена программу его предшественника. Обычно, отметили источники в разведке, полномочия ЦРУ зачастую остаются в силе при всех администрациях.