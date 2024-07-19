Crowdstrike начала устранять проблему, которая привела к глобальному сбою

По его словам, проблему уже выявили, речь не идет о нарушении безопасности или сторонней кибератаке.

«Это не кибератака или инцидент в сфере безопасности. Проблему обнаружили, изолировали, применяются все необходимые меры по ее решению», - написал Курц.

В пятницу утром по всему миру начался сбой глобальный сбой техники , работающей на базе Windows. От него пострадали авиакомпании, банки и операторы связи. Причиной стало ошибочное обновление от Crowdstrike, которое отключило серверы и компьютеры от сети, заставляя их перейти в цикл восстановления, из-за чего техника не смогла запустить систему.