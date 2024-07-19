19 июля 2024, 13:01

Crowdstrike начала устранять проблему, которая привела к глобальному сбою

Global Look Press
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Специалисты компании Crowdstrike приступили к устранению ошибки обновления, которая привела к глобальному сбою устройств на операционной системе Windows. Об этом в социальной сети X сообщил глава поставщика кибербезопасности Джордж Курц.

По его словам, проблему уже выявили, речь не идет о нарушении безопасности или сторонней кибератаке.

«Это не кибератака или инцидент в сфере безопасности. Проблему обнаружили, изолировали, применяются все необходимые меры по ее решению», - написал Курц.

В пятницу утром по всему миру начался сбой глобальный сбой техники , работающей на базе Windows. От него пострадали авиакомпании, банки и операторы связи. Причиной стало ошибочное обновление от Crowdstrike, которое отключило серверы и компьютеры от сети, заставляя их перейти в цикл восстановления, из-за чего техника не смогла запустить систему.

Интернет Технологии
19 июля 2024, 12:40
Глобальный сбой повлиял на работу крупнейшего порта в Европе
Global Look Press
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Массовый технологический сбой в пятницу, 19 июля, затронул работу самого крупного порта Европы в Роттердаме. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе порта.

«Пока что мы стараемся понять, какое именно влияние оказал сбой на нашу работу. Всего в этом месте работают более трех тысяч компаний. Но сбой точно повлиял на некоторые из них. Насколько велико это влияние, мы пока что сказать не можем», - объяснила пресс-секретарь порта Сигрид Хесселинк.

Утром в пятницу произошел глобальный технический сбой компьютерной техники, работающей на базе операционной системы Windows. Из-за этого по всему миру пострадали операторы связи, авиакомпании и банки.

По информации издания Verge, причиной сбоя стало некорректное обновление от поставщика кибербезопасности CrowdStrike.

Минцифры на фоне ситуации заявило, что ЧП продемонстрировало необходимость импортозамещения критически важного программного обеспечения в России.

Интернет Microsoft Европа
19 июля 2024, 10:06
Трамп сделал неожиданное заявление о России
РИА «Новости»
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Бывший президент США Дональд Трамп выразил мнение, что Россия и Китай боялись его. Об этом он заявил на национальном съезде республиканцев в Милуоки. Его слова привело издание The Sunday Times.

«Орбан тоже говорил про это. Он говорил, что Россия и Китай боялись Трампа, все боялись его. Тогда царил мир, а сейчас все взрывается. Этого не должно было произойти», - отметил кандидат в президенты США.

Трамп добавил, что после победы на выборах президента он принесет мир и закончит все международные конфликты, которая создала нынешняя администрация Белого дома во главе с Джо Байденом.

Политик также заявлял о планах восстановить хорошие отношения с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Он выразил мнение, что Ким скучает по нему.

Американские СМИ сообщали, что после выдвижения кандидатом Трамп намерен поговорить по телефону с украинским президентом Владимиром Зеленским.

США Дональд Трамп Россия Китай
19 июля 2024, 09:54
В Тель-Авиве ввели режим повышенной готовности после взрыва беспилотника
РИА «Новости»
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Режим повышенной готовности ввели в Тель-Авиве после ночного взрыва, вызванного падением беспилотника. Об этом в своем аккаунте в соцсети X заявил мэр города Рон Хульдаи. По его данным, жертвой случившегося стал один человек, еще несколько жителей получили ранения.

«Война все еще здесь, она тяжела и болезненна. Муниципальные силы быстро прибыли на место и справились с инцидентом, и мы готовы к развитию событий, если оно будет», - подчеркнул Хульдаи.

Взрыв прогремел около трех часов ночи в центре города на углу улиц Бен-Йехуда и Шолом-Алейхем. Примерно в 150 метрах от места происшествия находится здание консульства США. По данным полиции, в результате погиб один человек, 10 пострадали.

В ЦАХАЛ заявили, что причиной взрыва стал БПЛА.

Израиль Беспилотники
19 июля 2024, 09:36
Ким Чен Ын принял военную делегацию из России
РИА «Новости»
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Лидер КНДР Ким Чен Ын принял российскую военную делегацию во главе с замминистра обороны Алексеем Криворучко. Об этом сообщила местная радиостанция «Голос Кореи».

О деталях встречи не сообщили. Криворучко являлся членом российской делегации, которая была в Пхеньяне месяц назад. Тогда в столицу Северной Кореи прибыл президент России Владимир Путин. Предыдущий раз он приезжал в Пхеньян в 2000 году. По словам главы государства, за эти годы город сильно преобразился.

Путин провел рабочую встречу с Ким Чен Ыном, на которой они подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве РФ и Северной Кореи. Российский лидер заявил, что новое соглашение стало прорывным и может повысить уровень взаимодействия двух стран.

Также Путин в Пхеньяне лично сел за руль Aurus и прокатил северокорейского коллегу Ким Чен Ына по улицам города.

Северная Корея Ким Чен Ын Военные Россия КНДР Владимир Путин

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