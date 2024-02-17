Мечты НАТО повоевать с Россией все никак не обретут реальное воплощение. Североатлантический альянс в шизофренической мантре об «угрозе» призывает готовиться к противостоянию угрозе, одновременно побаиваясь мощи российской армии. Планы Запада, несмотря на некоторые противоречащие друг друг заявления, игнорировать не стоит, заметил в колонке для Telegram-канала «360» автор Telegram-канала «Голос Мордора».

Далее - его прямая речь.

Все-таки шизофрения - штука страшная. Особенно, когда ей больны главы влиятельных международных организаций, целых стран или даже сами государства. Смотреть на это и смешно, и страшно одновременно. Страшно, потому что присутствует элемент непредсказуемости и непонятно, что в следующий момент скажет или даже сделает шизофреник.

В Европе сейчас очень многие говорят о возможном нападении России на одну и стран НАТО. У многих такие речи превратились в самую настоящую мантру.

Мол, нападение является лишь вопросом времени и к нему надо готовиться, надо готовить армию и запускать оборонную промышленность, которая находится далеко не в лучшем состоянии.

Сытая Европа не хочет идти в армию С этими планами есть серьезные проблемы. Во-первых, европейцы не хотят служить в армии. Они длительное время жили спокойно и сытно, а тут им предлагают надевать форму, экипировку, брать в руки штурмовые винтовки и потеть на марш-бросках, отказавшись от своей прежней жизни.

Военную промышленность запустить тоже очень тяжело. Она должна быть массовой, а для этого требуется сырьевая база и мощная энергетика, а также некоторые ключевые отрасли промышленности, которых Европа лишила себя добровольно.

Боязнь прямого конфликта с Россией Но вернемся к шизофрении. Сейчас проходит Мюнхенская конференция по безопасности, на которой ожидаемо выступил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он один из тех, кто пугает нападением России. Но вдруг генсек заявляет, что альянс не видит « никакой угрозы России по отношению к странам НАТО».

Интересна и мотивировка. Оказывается, НАТО гораздо сильнее России и та никогда не решится на такое нападение. Мол, совокупно армии альянса сильнее России на 50%, а происходящее на Украине лишь некий неудачный эпизод и по нему нельзя делать никаких выводов, хотя определенные проблемы в НАТО есть. Отчего же эта шизофрения так прогрессирует? На самом деле, многим в НАТО повоевать с Россией очень даже хочется. Разумеется, речь идет не о нападении России на блок, а совсем наоборот.

На Западе остались в шоке от военно-промышленного потенциала России , который оказался мощнее возможностей НАТО. Российская армия сейчас является одной из самых боеспособных и обученных в мире, если вообще не лучшей.

Историческая память России Да и реакция всего российского народа на такое нападение европейцам известна из истории и очень им неприятна. Мобилизация всего российского общества на сопротивление агрессору - один из главных факторов, который сдерживает особо ретивых «демократизаторов».

Но не стоит расслабляться. Они мучительно думают, изобретают и строят планы, как это было веками. Их шизофрения в данном контексте становится еще более опасной.