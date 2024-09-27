27 сентября 2024, 11:54

CNN раскрыл причину массовой детонации пейджеров в Ливане

Global Look Press
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Операцию по подрыву пейджеров, принадлежащих членам ливанского шиитского движения «Хезболла», осуществили с использованием заминированных аккумуляторов. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на двух высокопоставленных сотрудников службы безопасности Ливана.

По словам одного из нихв, метод, с помощью которого взрывчатое вещество скрыли в батареях пейджеров, оказался настолько сложным, что его невозможно было выявить. Однако он не уточнил, какие проверки прошли устройства перед ввозом в страну.

Второй источник рассказал, что ему удалось осмотреть один из поврежденных пейджеров и стать свидетелем контролируемого взрыва. Он отметил, что взрывчатку «вшили» в литиевую батарею пейджера и она практически не поддавалась обнаружению.

«Я никогда не видел ничего подобного», - добавил он.

В Ливане 17 сентября в различных районах Бейрута произошли взрывы средств связи, включая пейджеры и радиостанции. По официальным данным, в результате этих инцидентов погибли 37 человек, более трех тысяч получили ранения.

Взрывы пейджеров в Ливане
27 сентября 2024, 10:22
Не менее трех человек погибли из-за урагана «Хелен» в США
Global Look Press
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Не менее трех человек погибли в результате урагана «Хелен», который обрушился на юго-восточные штаты США в ночь на пятницу. Об этом сообщил телеканал CNN.

По предварительным данным, ураган четвертой категории «Хелен» достиг берегов в районе устья реки Осилла во Флориде около 23:10 (06:10 по московскому времени).

Губернатор Флориды Рон ДеСантис сообщил, что один человек погиб, когда дорожный знак упал на его автомобиль. Он также отметил, что число жертв может возрасти.

В штате Джорджия два человека погибли в результате торнадо, вызванного приближением «Хелен».

Согласно данным портала PowerOutage.us, почти 1,3 миллиона домохозяйств в регионе остались без электричества, включая более 1,1 миллиона во Флориде.

В конце апреля в штате Оклахома из-за торнадо погибли четыре человека , в том числе один ребенок. Синоптики прогнозировали появление сразу нескольких торнадо в регионе.

США Ураган
27 сентября 2024, 09:39
Немецкий депутат призвал восстановить «Северные потоки»
РИА «Новости»
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Газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2» повредили враги энергетического суверенитета Германии, их необходимо восстановить и обеспечить безопасность. Об этом на своей странице в социальной сети Х сообщил сопредседатель немецкой фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Крупалла.

Газопроводы «Северный поток» и «Северный поток - 2» повредили враги энергетического суверенитета Германии, их необходимо восстановить и обеспечить безопасность. Об этом на своей странице в социальной сети Х сообщил сопредседатель немецкой фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Крупалла.

Он отметил, что 27 сентября исполнилось два года со дня, когда террористы взорвали «Северный поток».

«Они своими руками перерезали важную артерию для промышленности Германии. Наша партия в бундестаге требует объективного расследования и справедливого наказания для всех виновных! „Северный поток“ надо восстановить, запустить и обезопасить!» - отметил политик.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о причастности крупных государств к подрывам «Северных потоков». По его словам, спецслужбам об этом прекрасно известно.

Германия Северный поток
27 сентября 2024, 09:27
Слова Путина о ядерном сдерживании испугали генсека НАТО
Global Look Press
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил обеспокоенность заявлениями президента России Владимира Путина об обновлении основ государственной политики в области ядерного сдерживания. Об этом генсек блока заявил на Атлантическом совете в Вашингтоне.

Столтенберг считает, что предложение Путина является «способом запугать» Украину и НАТО.

«Цель в том, чтобы не дать тем, кто помогает Украине, защищать себя», - сказал он.

Ранее Путин на заседании Совета безопасности РФ предложил обсудить вопрос, связанный с обновлением ядерной доктрины. Он заявил, что Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии, в том числе если противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу суверенитету. Также Путин сказал, что РФ может применить ядерное оружие в случае агрессии против Белоруссии.

Заявления российского лидера вызвали обеспокоенность в Италии.

Вице-премьер Маттео Сальвини заявил, что в случае применения ядерной энергии в военном ключе «это будет начало конца». Италия, как и вся Европа, надеется на завершение конфликта на Украине и предотвращение применения ядерного оружия, подчеркнул он.

Ядерное оружие Запад НАТО Владимир Путин
27 сентября 2024, 08:54
Лидер Гаити потребовал репараций от Франции
РИА «Новости»
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Гаити потребует от Франции репарации для компенсации потерь, которые страна понесла во время обретения независимости. Об этом на брифинге сообщил глава переходного президентского совета страны Эдгар Леблан Филь, его слова привело РИА «Новости».

Филь отметил, что Гаита стала самой первой в мире независимой страной чернокожих, однако Франция затормозила ее развитие требованием выкупа за признание суверенитета. Такие действия ввели государство в порочный круг обнищания, подчеркнул он.

«Франция должна признать свой исторический и моральный долг, а также совершить все необходимые действия для возмещения ущерба Гаими, которые бы позволили нашему народу освободиться от оков прошлого», - сказал Филь.

В начале июля группа неизвестных проникла в резиденцию президента Гаити Жовенеля Моиза, они расправились с главой страны и скрылись. Позднее стало известно об задержании подозреваемых в убийстве.

Франция

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