«Цитируют заготовку». Захарова оценила заявления США о выборах в Иране

«Еще 1 июля США заявили, что президентские выборы в Иране „несвободные или несправедливые“. <…> Сегодня американские СМИ цитирую эту заготовку, добавляя ее к своим рассуждениям об иранских выборах», - написала она.

Дипломат напомнила, это заявления об Иране делают те же люди, которые после прошедших дебатов не могут понять, как ими руководит «„справедливо“ выбранный Байден».

Захарова предложила американским властям сначала разобраться со своей выборной катастрофой, а уже потом высказывать мнение об электоральной ситуации в мире.

На внеочередных президентских выборах в Иране победу одержал бывший министр здравоохранения Масуд Пезешкиан. Он набрал 16 384 403 голоса.