13 января 2024, 02:24

Citigroup уволит 20 тысяч сотрудников из-за убытков

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Американская финансовая корпорация Citigroup планирует сократить 20 тысяч сотрудников на фоне худших квартальных показателей за последние 15 лет. Об этом написала газета Financial Times.

Citigroup сообщила об убытке в 1,8 миллиарда долларов в четвертом квартале 2023 года. Причиной стали затраты на реорганизацию, девальвация аргентинского песо и уход из России.

Финансовая корпорация выплатила 1,7 миллиарда долларов в Федеральной корпорации по страхованию вкладов США после прошлогодних банкротств американских крупных банков. Реструктуризация обошлась компании в 800 миллионов долларов, девальвация песо обошлась потерями в сотни миллионов долларов. Затраты на выход с российского рынка составили более 500 миллионов долларов.

В августе 2022 года корпорация Citigroup объявила, что начинает сворачивать деятельность в России. Сокращения коснулись примерно 2,3 тысячи сотрудников и 15 филиалов.

США Банки Доллары США Россия
13 января 2024, 03:05
Аргентина подтвердила согласие с позицией Китая по Тайваню
Pixabay
Читайте нас в: Google Новости
Новое правительство Аргентины сохранило приверженность принципу «одного Китая», который не допускает независимость Тайваня. Об этом сообщила пресс-служба МИД латиноамериканской страны.

Глава аргентинского МИД Диана Мондино впервые приняла у себя посла Китая Ван Вэя. Министр подчеркнула, что институты кооперации между двумя странами сохраняются, несмотря на смену властей, а Аргентина не намерена отказываться от базовых принципов сотрудничества.

Принцип «одного Китая» закрепляет КНР как единственное китайское государство, не признавая независимость Тайваня, который считается его частью. Несмотря на приверженность этой позиции, Аргентина оставляет открытым торговое представительство на острове, которое выполняет функции посольства.

Новое руководство Аргентины проявило уважение к Китаю, несмотря на громкие высказывания президента Хавьера Милея. Во время предвыборной кампании он заявлял, что «не планирует сотрудничать с коммунистами» и обещал проводить более проамериканский курс. Милей отказался от вступления страны в БРИКС.

Аргентина Китай Тайвань
13 января 2024, 00:05
ООН предупредила о расширении ближневосточного конфликта из-за ударов по Йемену
Pxhere
Читайте нас в: Google Новости
Удары Соединенных Штатов и их союзников по Йемену несут риски расширения конфликта на Ближнем Востоке, заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. Его словам привело РИА «Новости».

Дюжаррику задали вопрос о том, считает ли генеральный секретарь Антониу Гутерреш, что сложившаяся в Красном море ситуация - это «расползание обстановки в секторе Газа».

«Это определенно содержит риск дальнейшей эскалации и ухудшения ситуации в регионе», - подчеркнул представитель генсека.

США и Великобритания атаковали объекты в Йемене в ночь на 12 января. Американцы назвали удары ответом на угрозы свободе судоходства в Красном море.

Член политбюро движения «Ансар Алла» Мухаммед Али аль-Бухейти сообщил, что ракетный арсенал и другие вооружения хуситов не пострадали в результате атак. Он связал это с тем, что боеприпасы находятся в хорошо защищенных местах.

США Великобритания ООН Йемен
13 января 2024, 00:02
Байден назвал хуситов «террористической группировкой»
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Президент США Джо Байден назвал йеменских хуситов террористической группировкой и пообещал, что Штаты продолжат наносить удары по объектам движения, пока те не прекратят атаки на торговые суда в Красном море. Американского президента процитировало агентство Reuters.

«Мы обязательно ответим хуситам, если они продолжат свое возмутительное поведение», - заявил глава Белого дома.

Агентство отметило, что при общении с журналистами Байден назвал хуситов «террористической группировкой».

Ракетный арсенал и другие вооружения хуситов не пострадали в результате ударов США и Великобритании, сообщил член политбюро движения «Ансар Алла» Мухаммед Али аль-Бухейти. Йеменские хуситы в ответ на агрессию нанесут удары по морскому судоходству, пообещал Бухейти.

США Белый дом в США Джо Байден Йемен
12 января 2024, 23:53
Хуситы попытались нанести ракетный удар в ответ на атаки США и Британии
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Шиитское движение «Ансар Алла» попыталось ответить ракетной атакой на удары США и Великобритании по Йемену. Об этом РИА «Новости» сообщили в компании Dryad Global, специализирующейся на вопросах безопасности морских перевозок.

«Мы подтверждаем одну попытку ракетного удара, которая была предпринята сегодня ранее примерно в 90 милях к востоку от Адена», - отметили представители компании.

Там также добавили, что из-за вчерашних ударов по позициям хуситов Dryad Global призвала своих клиентов избегать Аденского залива и Красного моря в течение как минимум следующих 72 часов. Собеседник агентства выразил уверенность, что ситуация в этом регионе в ближайшее время останется непредсказуемой.

На центральных площадях Йемена прошли многотысячные митинги , участники которых продемонстрировали готовность ответить на британские и американские удары. Самой многочисленной оказалась акция в Сане.

Представители «Ансар Алла» ранее сообщили, что в ночь на 12 января коалиция США и Соединенного Королевства обстреляла Йемен 73 раза. ВВС США отчитались об ударах по более чем 60 объектам.

США Великобритания Йемен

Новости по теме