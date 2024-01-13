Citigroup уволит 20 тысяч сотрудников из-за убытков

Citigroup сообщила об убытке в 1,8 миллиарда долларов в четвертом квартале 2023 года. Причиной стали затраты на реорганизацию, девальвация аргентинского песо и уход из России.

Финансовая корпорация выплатила 1,7 миллиарда долларов в Федеральной корпорации по страхованию вкладов США после прошлогодних банкротств американских крупных банков. Реструктуризация обошлась компании в 800 миллионов долларов, девальвация песо обошлась потерями в сотни миллионов долларов. Затраты на выход с российского рынка составили более 500 миллионов долларов.

В августе 2022 года корпорация Citigroup объявила, что начинает сворачивать деятельность в России. Сокращения коснулись примерно 2,3 тысячи сотрудников и 15 филиалов.