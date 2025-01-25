ЦИК России не выявил нарушений в ходе досрочных выборов в Белоруссии

Она подчеркнула, что наблюдатели не зафиксировали никаких нарушений. По ее словам, выборы проходят корректно и понятно.

«И главное, что очень подготовленный избиратель», - подчеркнула Памфилова.

Досрочное голосование началось в Белоруссии 21 января. Оно завершится 25 января, а на следующий день в стране пройдет единый день голосования.

За президентское кресло поборются пять кандидатов, в том числе действующий белорусский лидер Александр Лукашенко. Голосование будет проходить только на территории страны, представители западных государств в этот раз не будут выступать в качестве наблюдателей.

Европарламент обратился к Евросоюзу и попросил его не признавать результаты белорусских выборов, а госсекретарь прежней американской администрации Энтони Блинкен предположил, что избирательный процесс не будет справедливым.