ЦИК озвучил результаты референдума о строительстве АЭС в Казахстане
На референдуме по вопросу строительства АЭС в Казахстане проголосовали 63,6% жителей республики, из них 71,12% — за возведение объекта. Данные Центризбиркома привел «Sputnik Казахстан».
В абсолютных цифрах голос за строительство АЭС отдали 5 561 937 жителей Казахстана. Референдум признали состоявшимся.
Ранее президент страны Касым-Жомарт Токаев заявил, что, если эту идею одобрят на референдуме, проектировать АЭС должен консорциум из мировых компаний.
При этом Казахстан отказался резервировать бензин в России на осенний период. Министр энергетики Алмасадам Саткалиев напомнил, что республика каждый год резервирует 50-70 тысяч тонн топлива и дает операторам возможность импортировать в случае дефицита.
На референдуме по вопросу строительства АЭС в Казахстане проголосовали 63,6% жителей республики, из них 71,12% - за возведение объекта. Данные Центризбиркома привел «Sputnik Казахстан».