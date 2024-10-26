ЦИК Молдавии утвердил результаты референдума о вступлении в ЕС

Компания Coca-Cola отзовет 28 миллионов пластиковых бутылок объемом 0,5 литра из продажи в Австрии. Такое решение приняли в качестве «меры предосторожности». Об этом сообщило Austria Presse-Agentur (APA).

По данным агентства, причиной стали обнаруженные частицы металла, которые, предположительно, попали в продукцию из-за сбоя на производстве.

«Существует вероятность, что в небольшом количестве бутылок объемом 0,5 литра могут находиться мелкие фрагменты металла. Употребление такой продукции может представлять риск для здоровья», - предупредили в компании.

Ее представители добавили, что отзовут только напитки Coke, Fanta, Sprite и MezzoMix со сроком годности с 4 февраля 2025 года по 12 апреля 2025 года. Все остальные упаковки и бренды остаются безопасными и отзыву не подлежат.

В компании отметили, что потребители смогут вернуть такие продукты в австрийские продуктовые розничные магазины. Им вернут их стоимость, причем даже без предъявления чека.

Ранее врач Анна Белоусова предупредила об опасности напитка Coca-Cola Classic казахстанского производителя «Кока-Кола Алматы Боттлерс», продающегося в России. В нем обнаружили вещества, не указанные на этикетке и способные привести к проблемам со здоровьем.