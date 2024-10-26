ЦИК Молдавии утвердил результаты референдума о вступлении в ЕС
Центральная избирательная комиссия Молдавии утвердила результаты еврореферендума. Общая явка составила 50,72%, сообщило РИА «Новости».
За евроинтеграцию голоса отдали 50,46% граждан Молдавии, против - 49,54% избирателей. Всего в голосовании участвовали 1 488 874 человека.
«Все материалы, касающиеся плебисцита, передадут в Конституционный суд для утверждения результатов», - сообщила председатель комиссии Анджела Караман.
Параллельно с референдумом проходили выборы президента Молдавии. Второй тур в стране запланирован на 3 ноября. Предположительно, в нем примут участие Майя Санду и кандидат от оппозиции, бывший генеральный прокурор Александр Стояногло.
Ранее лидер оппозиционного блока «Победа» Илан Шор заявил о проигрыше Санду в референдуме о евроинтеграции , который она сама же и инициировала.