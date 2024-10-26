26 октября 2024, 00:11

ЦИК Молдавии утвердил результаты референдума о вступлении в ЕС

РИА «Новости»
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Центральная избирательная комиссия Молдавии утвердила результаты еврореферендума. Общая явка составила 50,72%, сообщило РИА «Новости».

За евроинтеграцию голоса отдали 50,46% граждан Молдавии, против - 49,54% избирателей. Всего в голосовании участвовали 1 488 874 человека.

«Все материалы, касающиеся плебисцита, передадут в Конституционный суд для утверждения результатов», - сообщила председатель комиссии Анджела Караман.

Параллельно с референдумом проходили выборы президента Молдавии. Второй тур в стране запланирован на 3 ноября. Предположительно, в нем примут участие Майя Санду и кандидат от оппозиции, бывший генеральный прокурор Александр Стояногло.

Ранее лидер оппозиционного блока «Победа» Илан Шор заявил о проигрыше Санду в референдуме о евроинтеграции , который она сама же и инициировала.

Суд Молдавия Референдум Выборы
26 октября 2024, 01:05
Компания Coca-Cola отзовет 28 млн бутылок из-за опасных частиц металла
РИА «Новости»
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Компания Coca-Cola отзовет 28 миллионов пластиковых бутылок объемом 0,5 литра из продажи в Австрии. Такое решение приняли в качестве «меры предосторожности». Об этом сообщило Austria Presse-Agentur (APA).

По данным агентства, причиной стали обнаруженные частицы металла, которые, предположительно, попали в продукцию из-за сбоя на производстве.

«Существует вероятность, что в небольшом количестве бутылок объемом 0,5 литра могут находиться мелкие фрагменты металла. Употребление такой продукции может представлять риск для здоровья», - предупредили в компании.

Ее представители добавили, что отзовут только напитки Coke, Fanta, Sprite и MezzoMix со сроком годности с 4 февраля 2025 года по 12 апреля 2025 года. Все остальные упаковки и бренды остаются безопасными и отзыву не подлежат.

В компании отметили, что потребители смогут вернуть такие продукты в австрийские продуктовые розничные магазины. Им вернут их стоимость, причем даже без предъявления чека.

Ранее врач Анна Белоусова предупредила об опасности напитка Coca-Cola Classic казахстанского производителя «Кока-Кола Алматы Боттлерс», продающегося в России. В нем обнаружили вещества, не указанные на этикетке и способные привести к проблемам со здоровьем.

Австрия Продукты
25 октября 2024, 23:37
«Самоубийственный проект». Французский политик предрек Евросоюзу бесславное будущее
РИА «Новости»
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Франции следует выйти из Евросоюза, потому что это бесперспективный проект. Его крушение плохо отразится на всех странах. Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо сообщил об этом в интервью YouTube-каналу Dialogue Franco-Russe.

«Евросоюз - это самоубийственный проект. Это проект, который закончится большим всеобщим самосожжением», - предупредил он.

Филиппо пришел к выводу, что ненависть к России стала частью политики Евросоюза. Его члены вынуждены принимать ее как догму, даже во вред себе. Лидер «Патриотов» призвал Францию выйти из сообщества, чтобы не впасть «в этот бред».

Борьба с Россией обошлась Евросоюзу слишком дорого, заявил руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов Алексей Ярошенко. Западные страны лишились дешевых и качественных энергоносителей , их экономика понесла убытки.

Международные отношения Европа Евросоюз Франция
25 октября 2024, 13:36
Литва демонтирует ЛЭП с Россией и Белоруссией в 2025 году
РИА «Новости»
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Литва планирует начать демонтаж линий электропередачи с Россией и Белоруссией весной 2025 года. Об этом сообщила компания-оператор электросетей страны Litgrid.

По информации представителей компании, все линии, соединяющие Литву с Россией и Белоруссией, отключат 8 февраля 2025 года. Это произойдет в день окончания договора о электроснабжении в рамках единой энергосистемы, включающей Белоруссию, Россию, Эстонию, Латвию и Литву (БРЭЛЛ). После этого начнут демонтаж устаревшей инфраструктуры.

Недавно литовское правительство исключило электросети с Россией и Белоруссией из перечня объектов, имеющих значение для нацбезопасности. Министерство энергетики страны указало, что связи с Калининградской областью и Белоруссией становятся ненужными из-за синхронизации литовских электросетей с континентальной Европой.

В данном контексте речь идет о семи ЛЭП с напряжением 330 киловольт. Ожидается, что синхронный режим работы литовских электросетей с европейскими партнерами начнется 9 февраля 2025 года.

Ранее правительство Литвы расторгло с Россией договор о торговом мореплавании. Соглашение действовало с 1993 года.

Белоруссия Электричество Литва Россия
25 октября 2024, 04:25
Сербия отказалась вводить визы для россиян
РИА «Новости»
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Сербия не будет вводить визы для россиян, оставаясь и дальше для них открытой страной. Об этом в интервью ТАСС заявил вице-премьер республики Александр Вулин.

По его словам, Белград не станет менять политику в отношении россиян. Сербы считают Россию братской страной и любят ее.

Вулин добавил, что большинство россиян приехали в Сербию, чтобы заниматься бизнесом, избежать санкций, но это их право. Есть, конечно, и те, кто пытался заниматься политикой, чтобы навредить правительству РФ и президенту Владимиру Путину, но их меньшинство. Сербские власти последнее не поддерживают и не позволяют.

«Мы чувствуем себя братьями с россиянами и не хотим участвовать в ваших внутренних делах», - заявил Вулин, добавив, что Сербия никому не позволит поссорить ее с Россией.

Ранее Вулин назвал БРИКС надеждой человечества , пояснив, что у государств появилась альтернатива Евросоюзу. По его словам, эта организация показала «современный путь сотрудничества в регионах мира».

Визы Сербия Россия Евросоюз

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