ЦИК Молдавии сообщил о явке свыше 50% на выборах президента

Система регистрации избирателей Молдавии в день президентских выборов подвергалась кибератаке. Об этом сообщила глава ЦИК Молдавии Анжела Караман.

«Служба информационных технологий и кибербезопасности проинформировала ЦИК о нескольких DDoS-инцидентах кибербезопасности, которые временно повлияли на доступность информационных ресурсов и регистрацию избирателей», - процитировало ее РИА «Новости».

Ее работу уже восстановили. Как отметила Караман, специалисты действовали в соответствии с установленными протоколами.

Во втором туре голосования на выборах главы Молдавии участвуют две кандидатуры: Майя Санду и Александр Стояногло, бывший генеральный прокурор, выдвинутый оппозиционной Партией социалистов. Стояногло родом из Гагаузии, а Санду - нынешний президент Молдавии.

Явка на президентских выборах в Молдавии к 16:00 превысила 40%. Однако не обошлось без нарушений. Местная журналистка рассказала, что избирком Кишинева игнорирует жалобы жителей. Одна из избирательниц возмутилась, что ее никак не могут включит в список.