03 ноября 2024, 19:46

ЦИК Молдавии сообщил о явке свыше 50% на выборах президента

РИА «Новости»
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Более 50% избирателей проголосовали на выборах президента Молдавии, сообщил ЦИК республики. На избирательных участках побывали более 1,5 миллиона человек.

Голоса отдали один миллион 585 750 человек.

Третьего ноября в Молдавии проходит второй тур президентских выборов. В бюллетенях фамилии двух кандидатов - действующего президента Майи Санду и бывшего генерального прокурора республики Александра Стояногло, который лишился своей должности как раз при Санду.

Активнее всего за границей молдаване голосуют в России. По словам председателя Центризбиркома республики, на двух участках в Москве отметились 4,5 тысячи избирателей.

Выборы президента Молдавии
03 ноября 2024, 20:37
Полиция Молдавии получила сообщение о минировании моста через Днестр
РИА «Новости»
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Мост через Днестр, соединяющий Молдавию и Приднестровье, в очередной раз перекрыли. В Генеральном инспекторате полиции рассказали, что правоохранители получили информацию о минировании переправы, сообщило РИА «Новости».

Ранее движение по этому мосту уже перекрывали. Переправой пользуются избиратели из Приднестровья, желающие проголосовать на выборах президента Молдавии.

«Некоторое время назад на номер 112 поступил звонок, по которому в полицию сообщили, что соединительный мост Рыбница-Резина заминирован. Это произошло вскоре после того, как движение на мосту было возобновлено», - сообщили в полиции.

Более 50% избирателей проголосовали 3 ноября. В ЦИК Молдавии рассказали, что свои голоса на выборах главы государства отдали более 1,5 миллиона человек.

Полиция Выборы президента Молдавии
03 ноября 2024, 19:32
Хакеры атаковали систему регистрации избирателей в Молдавии
РИА «Новости»
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Система регистрации избирателей Молдавии в день президентских выборов подвергалась кибератаке. Об этом сообщила глава ЦИК Молдавии Анжела Караман.

«Служба информационных технологий и кибербезопасности проинформировала ЦИК о нескольких DDoS-инцидентах кибербезопасности, которые временно повлияли на доступность информационных ресурсов и регистрацию избирателей», - процитировало ее РИА «Новости».

Ее работу уже восстановили. Как отметила Караман, специалисты действовали в соответствии с установленными протоколами.

Во втором туре голосования на выборах главы Молдавии участвуют две кандидатуры: Майя Санду и Александр Стояногло, бывший генеральный прокурор, выдвинутый оппозиционной Партией социалистов. Стояногло родом из Гагаузии, а Санду - нынешний президент Молдавии.

Явка на президентских выборах в Молдавии к 16:00 превысила 40%. Однако не обошлось без нарушений. Местная журналистка рассказала, что избирком Кишинева игнорирует жалобы жителей. Одна из избирательниц возмутилась, что ее никак не могут включит в список.

Молдавия Хакеры
03 ноября 2024, 18:34
Тайвань полностью прекратит поставки станков в Россию
РИА «Новости»
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Тайвань объявил о полном прекращении поставок станков в Россию. Информация появилась на сайте местного Министерства экономики.

Власти острова пошли на такой шаг после введения мер экспортного контроля. Последние будут корректироваться. Также Тайвань собирается оказать содействие производителям для контроля конечного потока поставок товара.

Штраф за первое нарушение антироссийских санкций увеличили в 15 раз - до 31,3 тысячи долларов.

Тайвань принял решение о расширении ограничений на поставки продукции в Россию и Белоруссию в декабре 2023 года. В перечень экспортного контроля попали 45 видов высокотехнологичных товаров, в том числе электронные компоненты, микросхемы, телекоммуникационное оборудование, навигационные системы и лазеры.

Санкции Россия Тайвань
03 ноября 2024, 17:32
Явка на президентских выборах в Молдавии к 16:00 превысила 40%
РИА «Новости»
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Явка во втором туре выборов президента Молдавии составила 43% к 16:00 (17:00 по московскому времени). Об этом сообщил ЦИК республики.

Активность избирателей оказалась выше, чем в первом туре. Тогда к этому часу проголосовали около 39%.

За победу борются президент Молдавии Майя Санду и выходец из Гагаузии Александр Стояногло - при руководстве Санду его уволили с должности генерального прокурора.

Глава Гагаузии Евгения Гуцул отдала свой голос во втором туре выборов. Она призвала население также исполнить свой гражданский долг. Гуцул заявила, что проголосовала «против диктатуры и преследования оппозиции, против запугивания несогласных и цензуры в СМИ».

Молдавия Выборы Выборы президента Молдавии

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