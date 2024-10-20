ЦИК Молдавии призвали остановить фальсификации на выборах

«В связи с тем, что появилась информация о том, что за рубежом начала резко расти явка <…> Владимир Воронин направил срочное обращение в ЦИК для того, чтобы они остановили масштабную фальсификацию, которую подготовила нам власть на международных участках», - заявила Караман в видеообращении.

ЦИК опубликовал первую информацию по итогам выборов в стране. По предварительным данным, после обработки части бюллетеней лидирует действующий президент Майя Санду.