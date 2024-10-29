29 октября 2024, 21:15

ЦИК Грузии попросил прокуратуру расследовать заявления о фальсификации выборов

Global Look Press
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ЦИК Грузии обратился в Генпрокуратуру с просьбой расследовать факты возможных случаев фальсификации в ходе парламентских выборов. Заявление опубликовали на сайте избиркома.

В избиркоме объяснили, что расследование необходимо провести после обвинений со стороны президента Саломе Зурабишвили. Она заявляла о якобы подтасовке результатов голосования.

«Чтобы установить, соответствуют или нет правде заявления президента Грузии <…> требуется комплексное и объективное расследование», - отметили в ЦИК и добавили, что готовы сотрудничать со следствием.

Победу на выборах в Грузии одержала правящая партия. С этим не согласилась оппозиция - вечером 28 октября в Тбилиси прошли митинги, где появилась также президент Саломе Зурабишвили. Она заявила, что у оппозиционных политиков якобы украли голоса.

Парламентские выборы в Грузии
29 октября 2024, 11:14
В Южной Корее узнали об усилении охраны Ким Чен Ына и его дочери
Global Look Press
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Ким Чен Ыну усилили охрану из-за его возросшей публичной активности, заявило агентство Yonhap. По данным журналистов, о таких мерах заявили в Национальной разведывательной службе Республики Корея.

Сотрудники южнокорейской разведки подсчитали, что в 2024-м активность лидера КНДР увеличилась на целых 60% по сравнению с прошлым годом. Иными словами, политик посетил уже ни много ни мало 110 мероприятий.

«В этой связи, осознавая [риски] покушения <…> они усиливают охрану», - уточнил источник агентства.

Речь идет в том числе о внедрении аппаратуры по обнаружению дронов и автомобилей с оборудованием для создания помех для связи. Также охрану усиливают и дочери политика. Собеседник Yonhap пояснил, что ее уже готовят как потенциальную наследницу.

Несколькими днями ранее ЦТАК сообщало о визите Ким Чен Ына на базы, где размещены стратегические ракеты вооруженных сил страны.

Ким Чен Ын
29 октября 2024, 07:41
ВОЗ предупредила о разрушительных последствиях из-за запрета БАПОР в Израиле
Global Look Press
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Запрет парламентом Израиля деятельности Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) грозит разрушительными последствиями. Такое заявление сделал глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус в соцсети Х.

Он напомнил, что БАПОР создали государства - члены ООН. Глава ВОЗ назвал запрет деятельности организации Израилем недопустимым.

«Это противоречит обязательствам и обязанностям Израиля и угрожает жизням и здоровью тех, кто зависит от БАПОР», - подчеркнул Гебрейесус.

Ранее о запрете деятельности БАПОР в Израиле высказался глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. Он заявил, что такое решение приведет к катастрофическим последствиям и не позволит агентствам ООН помогать палестинским беженцам на Западном берегу реки Иордан, в секторе Газа и Восточном Иерусалиме.

Израиль Запреты ООН
29 октября 2024, 05:34
Посол заявил, что Дания помешала расследованию по «Северным потокам»
РИА «Новости»
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Дания препятствовала расследованию подрывов «Северных потоков», государство не хочет, чтобы правда вскрылась. Об этом заявил посол России в Дании Владимир Барбин в беседе с РИА «Новости».

Так он прокомментировал возможность возобновления разбирательства с датской стороны. По его словам, начало расследования противоречило бы логике поведения страны.

«Дания свернула собственное расследование, отвергала любое взаимодействие с российской стороной, препятствовала инициированию независимого международного расследования под эгидой ООН», - сказал он.

Также посол отметил, что датская сторона скрыла присутствие военных кораблей США в районе диверсий за несколько дней до взрывов. По мнению Барбина, Дания не заинтересована в установлении истины. В стране боятся, что во время разбирательства появятся «неудобные факты», компрометирующие евроатлантическую солидарность и поставки оружия Украине.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США «заткнули рот» капитану Йон Анкер Нильсену, который заметил у берегов Дании военные корабли США за несколько дней до диверсий. По словам дипломата, в первые дни после происшествия капитану велели «не говорить ни слова».

США Дания Газопровод Северный поток — 2 Военные Корабли Мария Захарова Взрывы Россия ООН Северный поток
29 октября 2024, 04:22
Захарова объяснила, откуда мир узнал о визите Бербок в Малайзию
РИА «Новости»
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Общественность узнала о том, что немецкий министр иностранных дел Анналена Бербок посетила Малайзию, благодаря происшествию в аэропорту. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале.

Она прокомментировала заявление своего немецкого коллеги Себастиана Фишера, который сказал, что Бербок «прибыла не в Китай и не в Индию, а в Малайзию». Немецкого дипломата не встретили в аэропорту, потому что самолет с ней приземлился в другом месте.

«Вот так, благодаря недоразумению, из-за которого самолет Бербок припарковался не там <…> мир узнал, что летела глава МИД ФРГ в Малайзию, а не в Китай или Индию», - написала Захарова.

Ранее Захарова прокомментировала слова представителя Госдепартамента США Мэттью Миллера о том, что Грузию ждут последствия, если она не откажется от антидемократических настроев. По мнению российского дипломата, в будущем страна может стать колонией Америки.

Мария Захарова Самолеты МИД РФ

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