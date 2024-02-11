11 февраля 2024, 17:01

ЦИК Азербайджана подтвердил победу Алиева на выборах президента

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Ильхам Алиев победил на внеочередных президентских выборах в Азербайджане с 92,12% голосов. О заключительных итогах сообщили в ЦИК республики.

«Ильхам Алиев победил на выборах с 92,12%», - указано в протоколе.

Явка избирателей на выборах составила 76,43%. Алиева переизбрали президентом Азербайджана. Всего за действующего главу проголосовали более 4,5 миллиона человек.

Центральная избирательная комиссия страны решила утвердить протокол по итогам внеочередных выборов и направить его в Конституционный суд с другими документами. Центризбирком сделал все необходимое для прозрачного и справедливого проведения голосования, уточнило издание Report. В Азербайджане работали более 6,5 тысячи участков, еще 49 участков открыли за рубежом.

Ранее Владимир Путин поздравил коллегу с убедительной победой на внеочередных президентских выборах и пожелал ему новых успехов в работе. Президенту также отправили телеграмму.

Выборы Азербайджан
11 февраля 2024, 16:47
ОАЭ захотели купить у Египта часть побережья на Средиземном море
Freepik
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Власти столицы Объединенных Арабских Эмиратов — Абу-Даби ведут переговоры о покупке и освоении земли премиум-класса на средиземноморском побережье Египта. Как сообщило агентство Bloomberg, сумма сделки может составить 22 миллиарда долларов.

Власти столицы Объединенных Арабских Эмиратов - Абу-Даби ведут переговоры о покупке и освоении земли премиум-класса на средиземноморском побережье Египта. Как сообщило агентство Bloomberg , сумма сделки может составить 22 миллиарда долларов.

«Это потенциальная многомиллиардная сделка, которая могла бы поддержать проблемную экономику североафриканской страны и помочь смягчить ее валютный кризис», - написали авторы материла.

Участок находится в нескольких сотнях километров к северо-западу от Каира. Египет может сохранить за собой право собственности примерно на 20% огромной территории площадью 180 миллионов квадратных метров. Сделка помогла бы Египту в преодолении «худшего валютного кризиса за последние десятилетия».

Ранее президент Владимир Путин в понедельник провел телефонные переговоры со своим коллегой из ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном. Они рассмотрели дальнейшие вопросы развития двусторонних отношений, а также обсудили гуманитарную помощь сектору Газа и украинский конфликт.

Египет Газ Переговоры ОАЭ Кризис Владимир Путин
11 февраля 2024, 16:27
Дональд Трамп назвал Зеленского величайшим торговцем в истории
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Бывший президент США Дональд Трамп высказался о президенте Украины Владимире Зеленском как о «величайшем торговце в истории», выступая на митинге своих сторонников в Южной Каролине. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Трамп пообещал, что, придя к власти на следующих выборах, сможет уладить украинский конфликт.

Также он выразил опасения, что США могут потерять сотни миллиардов долларов, если Украина все же заключит сделку с Россией, а со Штатами никто больше не захочет иметь никаких дел. Зеленский же, по его мнению, является «величайшем торговцем» в истории.

Ранее Трамп рассказал, что будет поощрять теоретические «атаки» России страны НАТО. Для защиты со стороны США странам Запада придется выплатить свои долги, уточнил американский экс-лидер.

Владимир Зеленский Дональд Трамп
11 февраля 2024, 15:19
Трамп назвал Путина и Си Цзиньпина умными людьми
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Бывший американский президент Дональд Трамп признался, что считает российского лидера Владимира Путина умным. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Я знаю Путина очень хорошо, он очень умный, очень сообразительный», - заявил Трамп.

Экс-лидер Соединенных Штатов также высоко оценил умственные способности председателя Китая Си Цзиньпина.

Трамп уже назвал Путина и Цзиньпина очень умными политиками. При этом он упрекал нынешнего президента США Джо Байдена в том, что тот не может даже нормально изъясняться.

В отличие от Байдена, говорил Трамп, лидеры России и Китая любят свои страны. Они хотят, чтобы их государства преуспевали. Путин и Цзиньпин также поддерживают дружеские отношения.

США Дональд Трамп Россия Владимир Путин Китай Джо Байден
11 февраля 2024, 14:35
Песков объяснил, почему Карлсон не стал задавать Путину слишком острые вопросы
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Западной аудитории повезло, что американский репортер Такер Карлсон отказался от слишком острых вопросов в интервью с президентом Владимиром Путиным. Об этом журналисту Павлу Зарубину заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его мнению, глава государства ответил бы на слишком щекотливые вопросы «очень острыми отповедями».

«В первых откликах Карлсона обвиняют в том, что он не задал ни одного острого вопроса. Я скажу так, что, наверное, повезло западной аудитории, что Карлсон не стал сильно обострять», - указал пресс-секретарь Путина.

Он добавил, что ответы российского лидера на острые вопросы многим бы не понравились. Песков также подчеркнул, что американский журналист корректно выстроил интервью и проявил к главе государства уважение.

Ранее французский политик Флориан Филиппо сравнил беседу Карлсона и Путина с пощечиной для прессы стран НАТО. Он назвал интервью мировым феноменом и предположил, что оно окажет сильное влияние на медийное пространство.

Кремль Дмитрий Песков Владимир Путин Такер Карлсон Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону

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