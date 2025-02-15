ЦИК Абхазии признал выборы президента состоявшимися

Продвигающая консервативные идеи и выпускающая книги 26-летняя американская писательница и блогер Эшли Сент-Клер объявила, что родила ребенка от миллиардера и предпринимателя Илона Маска. Об этом она написала на своей странице в социальной сети X.

Она подчеркнула, что ребенку уже пять месяцев. Сент-Клер не называла имя отца, чтобы не привлекать к себе повышенное внимание. Раскрыть информацию она решила после поступивших к ней сообщений, что ряд таблоидов готовит большие материалы о ней и ее связи с Маском.

«Я хочу, чтобы наш ребенок рос в нормальной и безопасной среде. Поэтому я прошу представителей СМИ уважать частную жизнь нашего ребенка и воздержаться от навязчивого освещения этой темы», - призвала Сент-Клер.

Пользователи в комментариях отметили, что она могла сообщить владельцу площадки про его ребенка в личных сообщениях, а не привлекать к себе дополнительное внимание.

Маск пока никак не прокомментировал заявление Сент-Клер, но если отцовство подтвердится, то это будет 13-й ребенок миллиардера.

Пока что занявший пост главы Департамента эффективности государственного управления (DOGE) Маск не может справиться со своим четырехлетним сыном, ставшим звездой на пресс-конференции президента США Дональда Трампа в Овальном кабинете Белого дома.

Кривляющийся и ковыряющийся в носу мальчик завоевал все внимание журналистов. Кроме того, ребенок постоянно перебивал дававшего комментарии отцf и дважды что-то прошептал на ухо главе государства.