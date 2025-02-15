15 февраля 2025, 18:49

ЦИК Абхазии признал выборы президента состоявшимися

РИА «Новости»
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Явка на выборах президента Абхазии составила более 55%. Выборы признаны состоявшимися, сообщил глава ЦИК республики Дмитрий Маршан. Его процитировало РИА «Новости».

«На 18:00 часов явка избирателей превысила 55%, это значит, что выборы президента Абхазии состоялись», - отметил он.

Претендентами на пост главы государства в 2025 году стали пять человек: абхазский политик Бадра Гунба, бывший торговый представитель в России Олег Барциц, экс-глава контрольной палаты республики Роберт Аршба, оппозиционер Адгур Ардзинба и председатель «Черноморского банка развития» Адгур Хурхумал.

Утром 15 февраля в Абхазии открылись 152 избирательных участка в самой Абхазии. Еще два оборудовали на территории России - в Москве и Черкесске. Предварительные итоги голосования станут известны 16 февраля.

Представителей из России не отправили в Абхазию для международного наблюдения на президентских выборах.

Абхазия Выборы Президентские выборы в Абхазии 2025
15 февраля 2025, 18:23
Американская писательница Эшли Сент-Клер назвала Маска отцом своего ребенка
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Продвигающая консервативные идеи и выпускающая книги 26-летняя американская писательница и блогер Эшли Сент-Клер объявила, что родила ребенка от миллиардера и предпринимателя Илона Маска. Об этом она написала на своей странице в социальной сети X.

Она подчеркнула, что ребенку уже пять месяцев. Сент-Клер не называла имя отца, чтобы не привлекать к себе повышенное внимание. Раскрыть информацию она решила после поступивших к ней сообщений, что ряд таблоидов готовит большие материалы о ней и ее связи с Маском.

«Я хочу, чтобы наш ребенок рос в нормальной и безопасной среде. Поэтому я прошу представителей СМИ уважать частную жизнь нашего ребенка и воздержаться от навязчивого освещения этой темы», - призвала Сент-Клер.

Пользователи в комментариях отметили, что она могла сообщить владельцу площадки про его ребенка в личных сообщениях, а не привлекать к себе дополнительное внимание.

Маск пока никак не прокомментировал заявление Сент-Клер, но если отцовство подтвердится, то это будет 13-й ребенок миллиардера.

Пока что занявший пост главы Департамента эффективности государственного управления (DOGE) Маск не может справиться со своим четырехлетним сыном, ставшим звездой на пресс-конференции президента США Дональда Трампа в Овальном кабинете Белого дома.

Кривляющийся и ковыряющийся в носу мальчик завоевал все внимание журналистов. Кроме того, ребенок постоянно перебивал дававшего комментарии отцf и дважды что-то прошептал на ухо главе государства.

США Дети Илон Маск
15 февраля 2025, 16:55
Освобождение Труфанова из плена прокомментировали в Кремле
РИА «Новости»
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В Кремле приветствовали освобождение россиянина Александра Труфанова и выразили признательность руководству палестинского движения ХАМАС за принятое решение. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«В Москве приветствуют освобождение Труфанова Александра в Палестине и выражают признательность ХАМАС за принятое решение», - сказал он.

Ранее 15 февраля россиянина Труфанова и еще двух заложников освободили из плена в секторе Газа спустя 500 дней в рамках сделки о прекращении огня с Израилем.

Со своей стороны Израиль в субботу должен освободить в 369 палестинских заключенных , 333 из которых задержали после 7 октября 2023 года в секторе Газа.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предупреждал о возобновлении боевых действий в Газе , если ХАМАС не освободит израильских заложников к полудню 15 февраля.

Кремль Конфликт Израиля и Палестины
15 февраля 2025, 16:36
Популярные бренды одежды приготовились к возвращению в Россию
Unsplash
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Принадлежащие испанскому холдингу Inditex сети магазинов одежды Bershka, Zara, Stradivarius  и Pull&Bear готовятся вернуться в Россию. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации источника, в настоящее время в Inditex внимательно изучают ситуацию на российском рынке, чтобы заранее понимать расклад сил в случае изменения политической обстановки.

После возвращения в страну магазины могут занять те же самые помещения, в которых находились бутики до начала спецоперации, рассказал вице-президент Союза ТЦ Павел Люлин.

«Переговоры ведутся неофициально, в частном порядке. Есть те, кто проводит переговоры от лица Inditex, зондируют почву. Официально в России сейчас Inditex нет», - сказал собеседник агентства.

Inditex ушел из России в марте 2022 года. Она также владеет Massimo Dutti, Bershka, Oysho и Uterqüe.

Ранее стало известно, что новым владельцем «М.Видео-Эльдорадо» может стать ПСБ.

Одежда Россия Магазины
15 февраля 2025, 14:54
Все кандидаты на пост президента Абхазии проголосовали на выборах
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Все пять кандидатов на пост президента Абхазии проголосовали на досрочных выборах главы государства. Об этом сообщило РИА «Новости».

Около 10 утра по месту прописки в селе в Гудаутском районе Абхазии первым свой голос отдал бывший торговый представитель Абхазии в России Олег Барциц.

За ним в городской поликлинике в Сухуме проголосовал глава «Черноморского банка развития» Адгур Хурхумал.

Следующими около полудня голосовали остальное трое кандидатов - оппозиционер Адгур Ардзинба - в городе Новый Афон, бывший председатель контрольной палаты Абхазии Роберт Аршба - в селе Дранда, политик Бадра Гунба - в Сухумском государственном колледже в Сухуме.

ЦИК республики отмечал, что всего для проведения голосования оборудовали 152 избирательных участка в Абхазии и еще два в России - в Черкесске и Москве. В основной список голосования внесли 134 тысяч человек.

Абхазия Выборы Президентские выборы в Абхазии 2025

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