«Я не думаю, что 70% погибших - это женщины и дети. Я считаю, что эти цифры просто неправильные. У них же нет, у всех этих агентств, точных данных. Они получают их из министерства здравоохранения ХАМАС», - сказал он.

Дипломат заявил, что Армия обороны Израиля наносила удары по пунктам контроля и руководства ХАМАС, а не по гражданским объектам. По его словам, военные не хотели убивать мирных жителей, но боевики прикрывались ими как живым щитом.

Александр Бен Цви отметил, что ЦАХАЛ за несколько дней предупреждал об ударах и просил людей эвакуироваться на юг сектора Газа. По его словам, ХАМАС запрещал им уходить.

Генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ Филипп Лаззарини заявил, что в секторе Газа погибли 3200 несовершеннолетних. По его данным, почти 70% жертв составили женщины и дети.

Информация ООН о том, что среди погибших в секторе Газа 70% составили женщины и дети, недостоверная, потому что организация получила ее от контролируемых движением ХАМАС чиновников. Посол Израиля в России Александр Бен Цви заявил РБК , что боевики использовали мирных жителей в качестве живого щита.