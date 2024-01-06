Цифровой апокалипсис и пришельцы. Politico назвало «черных лебедей» 2024 года

Издание опубликовало не только реальные, но и довольно неожиданные прогнозы, как идея об обнаружении инопланетного разума. При этом, по мнению руководителя проекта «Галилео», директора-основателя Инициативы черных дыр Гарвардского университета Ави Леба, это совсем не спекулятивный сценарий.

«Возможность двустороннего общения с другой цивилизацией в течение нашей жизни ограничена расстоянием примерно в 30 световых лет. Но мы уже знаем о дюжине пригодных для жизни экзопланет в радиусе 30 световых лет от Земли, и мы осведомлены о происходящем лишь на нескольких процентах из них», - заявил он.

Как именно пришельцы повлияют на президентские выборы в США, эксперты не ответили, но обсуждение этой темы уже началось.

Другими «черными лебедями» эксперты назвали срыв выборов США в случае тюремного срока для экс-президента Дональда Трампа или возникновения беспорядков внутри страны, «китайский сюрприз», подразумевающий начало военной операции Китаем в случае объявления властями Тайваня о независимости острова, цифровой апокалипсис и многое другое.

Ранее американский политолог Филип Тетлок в результате исследования выяснил, что около 2% людей способны предвидеть будущее.