«Чья бы корова мычала». Путин ответил на обвинения Мишеля в предательстве Армении

Читайте нас в:

После 2020 года у российских миротворцев были права только в наблюдении за соблюдением прекращения огня, добавил глава государства. На высказывание главы Евросовета Шарль Мишель о том, что Россия якобы предала Армению, Путин ответил народной фразой.

«Чья бы корова мычала, а твоя бы молчала», - произнес он.

Армения сама признала Карабах частью Азербайджана, напомнил Путин. При этом, когда Карабах объявил о своей независимости, никто ее не признал - даже Армения.

Ранее армянские власти выступили с идей составить с Россией двустороннее соглашение для юридического решения по вопросу Римского статута Международного уголовного суда. При этом мера не является недружественным актом против России и ее президента, заверила Армения. При этом в Кремле высказались, что ратификация - некорректный шаг, который может пагубно сказаться на отношениях стран.