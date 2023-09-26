ЧВК «Вагнер» сообщила о продолжении работы в Африке и Белоруссии
ЧВК «Вагнер» продолжила работу по африканскому и белорусскому направлениям. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале «Разгрузка Вагнера».
«Просим не верить слухам и сплетням, и доверять информации только из официальных каналов компании», - сказано в сообщении.
По данным канала, ни о каком закрытии ЧВК «Вагнер» речи не идет. Командование продолжает решать все поставленные задачи, а также руководить компанией.
Ранее Польша и Прибалтика потребовали немедленного вывода ЧВК «Вагнер» из Белоруссии. При этом сами страны стали увеличивать военные бюджеты и стянули к границам республики крупные воинские формирования.
Кроме того, власти Великобритании признали ЧВК «Вагнер» террористической организацией. Как отметили в МВД Соединенного Королевства, ЧВК готовилась к терроризму и причиняла серьезный ущерб имуществу.
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