«Чуть не уснул». Байден объяснил провальные дебаты с Трампом

«Дело в том, что, знаете ли, я был не очень умен. Я решил попутешествовать вокруг света пару раз, проехав около 100 часовых поясов <…> перед <…> дебатами. Не послушал своих сотрудников, вернулся и чуть не уснул на сцене», - заявил американский лидер.

Байден добавил, что сожалеет о провале дебатов. Он подчеркнул, что не оправдывается, а просто объясняет, почему так произошло.

При этом американское агентство AP сообщило со ссылкой на официальное расписание Байдена, что последняя его зарубежная поездка состоялась за две недели до дебатов. После этого он перемещался только внутри страны и активно готовился к прениям со своим предшественником Дональдом Трампом.

Ранее президент США снова опозорился на публичном мероприятии , прочитав фразу из телесуфлера.