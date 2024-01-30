30 января 2024, 11:23

«Чудовищный поступок». Захарова — о погроме возле памятника детям блокадного Ленинграда

РИА «Новости»
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко осудила случай вандализма в Ереване, где местный житель устроил погром около памятника детям блокадного Ленинграда. В беседе с «360» дипломат назвала случившееся чудовищным поступком и выразила уверенность, что правоохранители двух стран дадут оценку случившемуся.

«Уверена, правоохранительные органы двух стран дадут этому чудовищному поступку квалификацию», - подчеркнула Захарова.

Отдельно она обратила внимание на труды историка Валентина Ковальчука, посоветовав обязательно изучить его произведения. Также дипломат напомнила, что блокада Ленинграда была признана геноцидом.

«Советую прочитать всем труды историка Валентина Ковальчука и ознакомиться с решением Санкт-Петербургского городского суда о признание блокады Ленинграда геноцидом», - подчеркнула представитель МИД.

О погроме около памятника детям блокадного Ленинграда в Ереване сообщало РИА «Новости». По данным агентства, в минувшую пятницу посол России в Армении Сергей Копыркин вместе с представителями общественных организаций возложил цветы к этому монументу.

После завершения мероприятия местный житель опрокинул венки и растоптал ленту в цветах российского триколора. Все это он снимал на видео, а потом опубликовал запись в соцсетях, а также заявил, что «никакой документации о блокаде Ленинграда» нет.

Также вандал высказал недовольство по поводу слов Марии Захаровой, предложившей ранее предоставить ссылку на документ какой-либо международной организации, например ООН, об этнических чистках в Карабахе.

Мария Захарова Блокада Ленинграда
30 января 2024, 13:15
Кремль осудил обвинения Евросоюза против евродепутата Жданок
РИА «Новости»
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Ситуация с обвинение евродепутата от Латвии Татьяны Жданок в сотрудничестве с ФСБ не соответствует идеалам демократии. Россия это решительно осуждает, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на традиционном брифинге.

«Мы это осуждаем решительно. <…> Это никоим образом не соответствует никаким идеалам - так называемым идеалам демократии в том ее понимании, которое доминирует сейчас в Европе», - подчеркнул официальный представитель Кремля.

По его словам, ситуация похожа на распространение маккартизма в Соединенных Штатах. Песков напомнил, что в свое время в США арестовывали и отправляли в тюрьмы органное количество людей по обвинению в том, что они имеют отношение к коммунистам или к КГБ.

Жданок обвинили якобы в сотрудничестве с российским спецслужбами. Европарламент, по данным СМИ, начал расследование по этому делу.

В мае прошлого года Татьяна Жданок участвовала в митинге против сноса памятника Освободителям. За это депутата задержали в Риге.

Кремль Дмитрий Песков Европа Россия Евросоюз
30 января 2024, 12:32
Макрон отправился в путешествие на фоне кризиса во Франции
Global Look Press
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Президент Франции Эммануэль Макрон не отменил международные визиты и отправился в путешествие, пока в его стране разгорается кризис. Разбираться с проблемами глава государства оставил самого молодого во французской истории премьер-министра Габриэля Атталя, недавно занявшего пост. На это обратили внимание несколько французских изданий, включая газету Le Monde.

Макрон 25 января начал двухдневный визит в Индию, после которого в плане стояла поездка в Швецию. По данным Le Monde, в окружении президента полагали, что он сократит сроки путешествия из-за протестов фермеров во Франции, но этого не случилось. Перед вылетом из Индии вечером 26 января французский лидер «нашел время, чтобы посетить культовое место суфизма», пока Атталь «делал первые заявления, чтобы ответить на гнев фермеров», указали авторы публикации.

Газета Le Figaro еще до поездки Макрона отметила, что он отправляется за границу, пока премьер-министр пытается маневрировать и «оказывать знаки внимания» фермерам.

Издание Liberation описало ситуацию фразой «огромный разрыв на государственной верхушке». Авторы публикации отметили, что Атталя ждут «тракторные баррикады и львиное логово Национального собрания» - французской нижней палаты парламента.

«А для Эммануэля и Брижит Макрон - тосты в компании короля [Швеции] Карла Густава XVI и королевы Сильвии», - указало издание.

Французские фермеры начали перекрывать автотрассы тракторами, стогами сена и кучами навоза, а также забрасывать административные здания навозом и отходами.

Протестующие потребовали признать важность их работы и выступили против импорта сельхозпродукции, ограничений на использование воды для ирригации, а также роста цен на дизельное топливо.

Эммануэль Макрон Европа Франция
30 января 2024, 11:28
США не выведут войска из Сирии
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Власти США не выведут свои войска из Сирии. Об этом в эфире телеканала CNN Turk заявила первый заместитель государственного секретаря Виктория Нуланд.

«Для начала позвольте мне прояснить ситуацию: мы не выводим войска из Сирии. События в Стамбуле показывают, что необходимо продолжать сотрудничество с Турцией в Сирии или Ираке», - заявила она.

Нуланд отметила, что США и Турции сейчас нужно стремиться к укреплению двухсторонних отношений.

«Это было видно во время атаки на церковь в Стамбуле, это было видно в случае с атакой на нашу военную базу в Иордании. Поэтому мы сильно нуждаемся друг в друге», - добавила первый заместитель государственного секретаря.

В воскресенье, 28 января, двое человек в масках напали на католическую церковь в Стамбуле , погиб один человек. Турецкие правоохранители задержали более 50 человек в рамках расследования дела.

США Сирия Военные
30 января 2024, 11:14
Генпрокуроры 26 штатов направили Байдену письмо в поддержку Техаса
Global Look Press
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Коллективное письмо президенту США Джо Байдену направили генпрокуроры 26 американских штатов. Руководители надзорных ведомств поддержали власти Техаса, которые самостоятельно защищают границу с Мексикой. Об этом сообщил телеканал Fox News.

Генпрокуроры заявили, что в Техасе есть право блокировать наплыв мигрантов. Они назвали «вторжением», когда миллионы мигрантов из Мексики пытаются прорваться в США через техасскую границу.

«Штаты должны иметь возможность защищать себя от вторжения», - говорится в письме.

На минувшей неделе Верховный суд США постановил убрать колючую проволоку на участке протяженностью в 48 километров на американо-мексиканской границе, проходящей через Техас. Однако власти штата отказались исполнять решение судебной инстанции.

Накануне вице-губернатор Техаса Дэн Патрик заявил, что колючую проволоку хотят установить по всей границе. Он напомнил, что заграждение сдерживает поток мигрантов. В Белом доме назвали позицию властей Техаса политическими играми.

США Мигранты Джо Байден

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