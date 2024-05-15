«Чудовищное преступление». Путин — о покушении на премьера Словакии Фицо
Владимир Путин направил президенту Словакии Зузане Чапутовой телеграмму, в которой выразил слова поддержки из-за покушения на жизнь премьер-министра Роберта Фицо. Соответствующий документ опубликовал сайт Кремля.
Президент России заявил, что с негодованием встретил новость о покушении на жизнь председателя правительства Словацкой Республики Роберта Фицо.
«Это чудовищное преступление не может иметь никаких оправданий», - подчеркнул Путин.
Он отметил, что Роберт Фицо - мужественный, сильный человек, а также выразил надежду, что благодаря этим качествам словацкий премьер выстоит в непростой ситуации.
«Прошу передать ему слова самой искренней поддержки, а также пожелания скорейшего и полного выздоровления», - заключил Путин.
Премьера Словакии Роберта Фицо ранили из огнестрельного оружия после выездного заседания правительства. За жизнь политика борются врачи в реанимации в краевом центре Банска Быстрица.