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Президент России заявил, что с негодованием встретил новость о покушении на жизнь председателя правительства Словацкой Республики Роберта Фицо.

«Это чудовищное преступление не может иметь никаких оправданий», - подчеркнул Путин.

Он отметил, что Роберт Фицо - мужественный, сильный человек, а также выразил надежду, что благодаря этим качествам словацкий премьер выстоит в непростой ситуации.

«Прошу передать ему слова самой искренней поддержки, а также пожелания скорейшего и полного выздоровления», - заключил Путин.

Премьера Словакии Роберта Фицо ранили из огнестрельного оружия после выездного заседания правительства. За жизнь политика борются врачи в реанимации в краевом центре Банска Быстрица.