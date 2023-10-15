Чубайса заметили за раздачей гуманитарной помощи в Израиле
Экс-глава «Роснано» Анатолий Чубайс закупил и лично развез гуманитарную помощь для израильтян, которые пострадали при атаке ХАМАС. Фотографии в Telegram-канале опубликовал бывший главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов*.
На нескольких снимках Чубайса запечатлели рядом с автомобилем и в окружении коробок с вещами. По словам Венедиктова*, бывшему главе «Роснано» помогала его жена - режиссер Авдотья Смирнова.
Недавно в СМИ появилась информация, что Чубайс улетел из Израиля после обострения ситуации на Ближнем Востоке.
Telegram-канал Mash опубликовал снимок из аэропорта Тель-Авива , на котором запечатлели похожего на него человека.
Позже Чубайс прокомментировал сообщения СМИ о бегстве из Израиля , отметив, что вернулся в страну после рабочей поездки в Дубай, где пробыл два дня. Весной 2022 года стало известно, что бывший спецпредставитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс уехал в Израиль.
*Алексей Венедиктов признан иноагентом в России.