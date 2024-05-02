Чубайс организовал в Израиле Центр по изучению России
Бывший глава «Роснано» Анатолий Чубайс стал соорганизатором «Центра российских исследований» (ЦРС), открывшегося в университете Тель-Авива. Об этом написали на сайте учебного заведения.
ЦРС займется изучением постсоветской истории России.
«Вопреки своему названию, проект выглядит на удивление неполитичным. Чтобы более или менее серьезно поговорить о будущем России, ЦРС намерен заняться новейшей историей России - экономической, политической, социальной и культурной», - сказано в сообщении университета.
Среди тех, кто планирует сотрудничать с центром, - признанные в России иноагентами публицист Александр Баунов* и социолог Виктор Вахштайн*. Руководить Центром будет профессор Итай Сенеда.
В феврале «Роснано» обратится в Арбитражный суд с требованием признать банкротом компанию-разработчика гибких планшетов, которые в народе прозвали «планшетами Чубайса».
* Признан в России иноагентом.