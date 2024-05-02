Чубайс организовал в Израиле Центр по изучению России

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ЦРС займется изучением постсоветской истории России.

«Вопреки своему названию, проект выглядит на удивление неполитичным. Чтобы более или менее серьезно поговорить о будущем России, ЦРС намерен заняться новейшей историей России - экономической, политической, социальной и культурной», - сказано в сообщении университета.

Среди тех, кто планирует сотрудничать с центром, - признанные в России иноагентами публицист Александр Баунов* и социолог Виктор Вахштайн*. Руководить Центром будет профессор Итай Сенеда.

В феврале «Роснано» обратится в Арбитражный суд с требованием признать банкротом компанию-разработчика гибких планшетов, которые в народе прозвали «планшетами Чубайса».

* Признан в России иноагентом.