Чтобы знали, кто в доме хозяин: американцы арестовали второй самолет Мадуро

Далее - ее прямая речь.

В Доминикане задержали второй самолет, связанный с правительством Венесуэлы, сообщили местные СМИ. Борт находится в международном аэропорту, и покидать страну ему запрещено.

Скорее всего, его постигнет та же участь, что и первый самолет Мадуро, - его отправят в США Последние несколько месяцев президентский борт находился в Доминикане на техническом обслуживании, и все это время за ним пристально следили из Вашингтона. В итоге доминиканские власти его арестовали и передали США. В качестве причины назван обход американских санкций.

Минфин США сообщил, что основанием для ареста стало нарушение американского законодательства об экспортном контроле. Доминикана лишь выполняла положения международных конвенций.

Но на самом деле мотив исключительно политический Президент Венесуэлы Николас Мадуро находится под санкциями США с 2017 года. Вашингтон не признал итоги выборов в Венесуэле ни в 2018-м, ни в 2024-м.

Белый дом требует от Мадуро отказаться от власти, и в качестве рычагов давления традиционно использует санкции.

Какой отсюда вывод? Первое - США готовы пойти на конфликт. Никаких дипломатических отношений выстраивать с Венесуэлой они не собираются. Их устраивает только беспрекословное подчинение.

В Каракасе арест самолетов назвали пиратством и оставили за собой право предпринять любые юридические действия для возмещения ущерба.

Надежд, конечно, на это возмещение немного.

Второе - США таким образом демонстрируют всему миру, кто в доме хозяин.

Вся эта операция с венесуэльскими самолетами - четкий сигнал странам, чья политика идет вразрез с интересами США: так будет с каждым, нет никаких международных конвенций. Есть только право сильного. Этому праву подчинилась Доминикана, когда разрабатывала план конфискации бортов Мадуро. Этому праву должны подчиниться, по мнению Белого дома, и остальные.

Политику санкционных войн Америка использует давно, но сейчас, когда все больше стран отказываются от зависимости от США, Китай и Россия обещают переход в многополярному миру, а БРИКС уже строит отношения на условиях взаимовыгодного партнерства, Вашингтон готов на любые шаги, лишь бы сохранить свой авторитет.

Вот только трон под американцами сильно шатается…