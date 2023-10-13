«Что с вами не так?» Экс-премьер Израиля разозлился из-за вопроса о судьбе детей в Газе

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Во время интервью на канале ведущий спросил Беннета, что будет с младенцами в инкубаторах в Газе, которые лишились систем жизнеобеспечения после отключения электричества. Израильскому политику этот вопрос не понравился.

«Вы сейчас всерьез задаете мне вопрос о палестинских мирных жителях? Что с вами не так?» - заявил Беннет и добавил в адрес ведущего: «Позор вам!» Политик подчеркнул, что Израиль не наносит удары по мирным жителям и добавил, что его страна не будет подавать воду и электричество врагу.

После нападения боевиков ХАМАС на Израиль в субботу, 7 октября, вооруженные силы страны начали ответные действия. Сектор Газа подвергается массовым бомбардировкам, в ходе которых уже разрушены две с половиной тысячи жилых построек , еще 23 тысячи зданий стали непригодными для проживания.

Кроме того, Израиль объявил полную блокаду анклава - в сектор Газа не подается вода, электричество и продукты.