«Что, черт возьми?». Норвежская журналистка опешила из-за новости о России

Она отметила, что санкции западных стран ввели для подрыва российской экономики, однако через два года рестрикций страна находится «на удивление в хорошей форме».

«Рост российской экономики, например, намного выше, чем норвежской», - заявила она.

Беккер отметила, что в этом году показатель российской экономики вырос на 3,6%, а в Норвегии - на 0,7%. Остается «мало надежды» на то, что обстановка в экономической сфере помешает российской стороне проводить специальную военную операцию, считает журналистка.

«Что, черт возьми, происходит?» - задалась вопросом женщина.

Ранее официальный представитель Международного валютного фонда МВФ Джули Козак заявила, что Россия показала темпы экономического роста, которые удивили Запад. По ее словам, это случилось несмотря на введения санкций со стороны недружественных государств.