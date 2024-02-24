24 февраля 2024, 05:30

«Что, черт возьми?». Норвежская журналистка опешила из-за новости о России

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Экономический обозреватель норвежского телерадиовещателя NRK Сесилия Лангам Беккер удивилась стойкости экономики России на фоне ограничений Запада. Ее слова передало РИА «Новости».

Она отметила, что санкции западных стран ввели для подрыва российской экономики, однако через два года рестрикций страна находится «на удивление в хорошей форме».

«Рост российской экономики, например, намного выше, чем норвежской», - заявила она.

Беккер отметила, что в этом году показатель российской экономики вырос на 3,6%, а в Норвегии - на 0,7%. Остается «мало надежды» на то, что обстановка в экономической сфере помешает российской стороне проводить специальную военную операцию, считает журналистка.

«Что, черт возьми, происходит?» - задалась вопросом женщина.

Ранее официальный представитель Международного валютного фонда МВФ Джули Козак заявила, что Россия показала темпы экономического роста, которые удивили Запад. По ее словам, это случилось несмотря на введения санкций со стороны недружественных государств.

Женщины Санкции Россия Запад Экономика
24 февраля 2024, 04:37
«Не так просто». США признали проблемы с конфискацией российских активов
Unsplash
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Планы США конфисковать замороженные российские активы за рубежом наткнулись на непредвиденные сложности. Об этом, как сообщило РИА «Новости», заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Планы США конфисковать замороженные российские активы за рубежом наткнулись на непредвиденные сложности. Об этом, как сообщило РИА «Новости» , заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

По ее словам, это сложный вопрос.

«Это не так просто, как может показаться. У меня нет никаких новых объявлений», - подчеркнула представитель американской администрации.

Ранее директор департамента коммуникаций Международного валютного фонда Джули Козак сообщила, что конфискация странами Запада замороженных активов России может обернуться большими проблемами для всей международной валютной системы.

Она напомнила, что после изъятия российских активов могут последовать судебные разбирательства и различные меры реагирования.

США Белый дом в США Россия Запад
24 февраля 2024, 04:15
Конгрессмен выступил за выход США из ООН
Global Look Press
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Американский конгрессмен Мэтт Гаетц предложил прекратить финансирование ООН, выйти из организации и убрать ее штаб-квартиру с территории Штатов. Об этом член палаты представителей заявил на конференции в штате Флорида, его слова привело РИА «Новости».

«Я хочу, чтобы в нашем бюджете было ноль средств на ООН. США следует выйти из ООН, а ООН - покинуть США», - заявил Гаетц.

Конгрессмен считает, что Америке не следует спонсировать организацию, чьи сотрудники «атаковали и убивали израильтян».

Ранее стало известно, что ряд сотрудников Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) были причастны к атаке палестинского движения ХАМАС на Израиль в октябре прошлого года. Ряд стран заявили о прекращении финансирования организации. Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал не прерывать работу БАПОР.

США Израиль ООН
24 февраля 2024, 03:40
КНР обвинила США в запугивании китайских компаний
РИА «Новости»
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Соединенные Штаты злоупотребляют методами экономического запугивания и принуждения по отношению к компаниям КНР якобы за связи с Россией. Китай будет отстаивать права своих предприятий, заявили в посольстве КНР в Вашингтоне, фрагмент документа привело РИА «Новости».

Китай считает, что США злоупотребили своей властью, включив в санкционный список китайские компании.

«Введение США еще большего числа односторонних санкций в отношении китайских предприятий под предлогом их связей с Россией является типичным проявлением экономического принуждения, односторонности и запугивания», - говорится в заявлении китайской дипмиссии.

Посольство КНР призвало власти США срочно исправить ошибки и прекратить давить на китайские компании. Дипломаты пообещали, что власти страны примут меры для соблюдения законных прав и интересов своих компаний.

Минторг США ввел санкции против 63 российских и 30 иностранных компаний, в том числе против восьми предприятий Китая. Их обвинили в оказании содействия ВПК России.

США Санкции Россия Китай
24 февраля 2024, 03:34
США продемонстрировали свое безумие, введя новые антироссийские санкций — экс-чиновник Госдепа
РИА «Новости»
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Правительство США, вводя новые антироссийские ограничения, повторяет одно и тоже в надежде получить эффективный результат, что указывает на признаки безумия. Об этом заявил экс-советник в двусторонней российско-американской президентской комиссии при Госдепартаменте Джеймс Карден в беседе с РИА «Новости».

«Какое определение у безумия? Делать одно и то же снова и снова и ожидать другого результата. Это именно оно», - сказал Карден.

По его словам, действия администрации США являются «позерством», Штаты не должны вводить санкций против России из-за смерти Алексея Навального, потому что оппозиционер был не их гражданином.

Ранее заместитель американского госсекретаря Виктория Нуланд заявила, что новые ограничения против России окажутся «разрушительными».

США Госдеп США Санкции Россия Чиновники

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