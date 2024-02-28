28 февраля 2024, 10:56

Чрезвычайное положение ввели в 60 округах Техаса из-за природных пожаров

Unsplash
Читайте нас в: Google Новости

Губернатор Техаса Грег Эббот ввел чрезвычайное положение в 60 округах штата из-за природных пожаров. Объявление об этом опубликовали на его сайте.

«Сегодня я ввел чрезвычайное положение, чтобы обеспечить скорейшую мобилизацию необходимых ресурсов для ликвидации последствий <…> разрушительных лесных пожаров», - сообщил Эббот.

Губернатор добавил, что в ближайшие дни риск распространения огня может повыситься. Причиной глава американского штата назвал засушливую и ветреную погоду.

По данным службы лесного хозяйства Техаса, самый крупный природный пожар возник в округе Хатчинсон. Сведения о пострадавших пока не поступали. Из-за распространяющегося огня временно прекратило работу предприятие по сборке ядерных боеприпасов Pantex.

В начале февраля природные пожары охватили Чили , из-за этого в стране ввели режим ЧС. Президент Габриэль Борич объявил о не менее 46 погибших. Президент России Владимир Путин направил чилийскому лидеру телеграмму с соболезнованиями.

США Лесные пожары
28 февраля 2024, 10:34
Шокированные лидеры НАТО отмежевались от слов Макрона о вводе войск — Захарова
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможном вводе войск некоторых западных стран на Украину шокировало его союзников. Политики в срочном порядке выпустили опровержения и послали киевскому режиму обратный сигнал, заявила в эфире радиостанции Sputnik представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, в мотивах его поступка не разобрались даже соратники. Эммануэль Макрон, предположила Мария Захарова, мог оказать США информационно-политическую помощь и заполнить эфир на время заминки с выделением нового пакета помощи Украине.

«Это заявление вызвало шок, как мне кажется, у его соратников, соучастников по НАТО. Тут же, в течение пары часов, была сделана буквально серия заявлений высшего руководства натовских стран, лидеров, министров иностранных дел, министров обороны. Они от этого заявления Макрона отмежевываются», - сказала она.

Мария Захарова сказала, что обещание Эммануэля Макрона должно воодушевить Вооруженные силы Украины. Однако реакция Запада возымела другой эффект - киевскому режиму, по мнению представителя МИД, подали обратный сигнал.

За президента оправдался министр обороны Франции Себастьян Лекорню. По его словам, союзники обсуждали не ввод войск , а помощь в разминировании.

Военные Мария Захарова Эммануэль Макрон МИД РФ Армия Франция
28 февраля 2024, 10:21
США потребовали от Израиля предоставить гарантии соблюдения законов в секторе Газа
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Власти США потребовали от Израиля до середины марта подписать заявление, которое касается гарантий соблюдения международного права при использовании американского оружия и пропуска гумпомощи в сектор Газа. Об этом со ссылкой на источники сообщило издание Axios.

По информации авторов материала, 8 февраля президент США Джо Байден издал меморандум, по которому страны, получающие от Штатов вооружения, должны предоставлять письменные гарантии.

Страны, которые участвуют в военных конфликтах, обязаны сделать это в течение 45 дней, остальным государствам дали 180 дней.

При этом источники издания указали, что в этом меморандуме Израиль не стали упоминать отдельно, но сенаторы от Демократической партии стали проявлять беспокойство относительно военных планов Израиля в секторе Газа.

Если заявление о гарантиях не подпишут, Штаты могут приостановить отправку помощи, подчеркнул Axios.

США Израиль
28 февраля 2024, 10:13
Новую структуру по фиксации преступлений Киева могут создать в России
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Новая структура для фиксации преступления Киева может появиться в России. Она должна стать аналогом Чрезвычайной государственной комиссии, которая расследовала преступления нацистов в годы Великой Отечественной войны. Такое мнение выразил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Его процитировало РИА «Новости».

По его словам, сотрудники МГИМО и Института системного программирования РАН разработали софт для систематизации данных об инцидентах. Массивы информации удобно сравнивать и анализировать. Авторы проекты уже сотрудничают с центрами мониторинга, которые находятся недалеко от линии фронта.

«Мы считаем, что наша инициатива должна выйти на полноценный федеральный уровень и должна быть сделана на уровне всего государства», - пояснил Мирошник.

Он напомнил, что ЧГК собирала данные о нацистах, а потом предоставила их на Нюрнбергском процессе. Процесс создания аналогичной структуры уже запущен, подытожил дипломат.

Ранее Мирошник заявил, что в МИД считают целесообразным признание ВСУ террористической организацией.

Преступления Киев МИД РФ
28 февраля 2024, 10:07
Зеленскому предрекли расплату за преступления
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Власти Украины, в том числе президент Владимир Зеленский, окажутся перед судом, поскольку Запад не сможет бесконечно их защищать. Такое мнение выразил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Его слова привело РИА «Новости».

Мирошник предсказал, что в ближайшие годы отношение к Зеленскому сильно изменится. Даже сейчас видно, что это происходит.

«Геополитические интересы США и ЕС в отношении этого режима поменяются, и желающих его спасать, прятать станет гораздо меньше», - пояснил он.

По мнению дипломата, на Западе люди прагматичны, они не делают ставки на проигрышные проекты. С учетом того, что Украина стала получать помощь с большими перебоями, видно «брожение в элитах», резюмировал Мирошник.

Ранее он заявил, что в МИД считают целесообразным признание ВСУ и СБУ террористическими организациями.

США Запад МИД РФ

Новости по теме