15 апреля 2024, 12:19

«Чрезвычайно обеспокоены». Кремль — об эскалации на Ближнем Востоке

РИА «Новости»
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Кремль обеспокоен эскалацией напряженности на Ближнем Востоке. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чьи слова привело издание URA.ru.

Официальный представитель Кремля призвал Иран и Израиль к сдержанности.

«Мы чрезвычайно обеспокоены эскалацией напряженности в регионе. <…> Мы выступаем за то, чтобы все разногласия решились исключительно политико-дипломатическими методами», - подчеркнул Песков.

Ночью 14 апреля Иран нанес массированный удар по Израилю в ответ на авиационную атаку по Дамаску. По данным ЦАХАЛ, иранская сторона выпустила 350 воздушных объектов разного типа, сообщили «Известия».

Израильский президент Ицхак Герцог назвал обстрел со стороны Ирана объявлением войны. По его словам, страну атаковали с четырех сторон.

Кремль Израиль Дмитрий Песков Иран Ближний Восток
15 апреля 2024, 12:30
Кремль назвал «обоюдоострым оружием» запрет ввоза алюминия, меди и никеля из России
Global Look Press
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Новые санкции США и Великобритании, которые коснулись ввоза алюминия, меди и никеля, ударят по тем, кто их вводит. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его процитировало РИА «Новости».

«Мы считаем их (санкции - прим. ред.) абсолютно незаконными. И считаем, что эти санкции в любом случае - это обоюдоострое оружие», - сказал он.

Песков пояснил, что введенные ограничения скажутся на интересах тех, кто их принял. По словам официального представителя Кремля, из-за новых ограничений в этом сегменте рынка началась дестабилизация.

Цены на алюминий выросли более чем на 5%. По состоянию на 09:43 по московскому времени, фьючерс на металл подорожал до 2616 долларов за тонну. Во время аукциона стоимость алюминия достигла рекордных 2725 долларов с июня 2022 года.

Никель вырос в цене на 8,8%. Его стоимость достигла 17,17 тысячи долларов за тонну.

США Кремль Великобритания Санкции Россия
15 апреля 2024, 11:43
Конфискация российских активов в Великобритании затянется на десятилетия — юрист
Global Look Press
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Власти Великобритании из-за отсутствия правоприменительной практики не смогут конфисковать замороженные российские активы в пользу Украины. Судебные разбирательства по этому вопросу могут занять несколько десятилетий, заявил Politico юрист, специалист по санкциям в компании Macfarlanes Фрэнсис Бонд.

«Не существует прямого юридического прецедента. Это совершенно неизведанная правовая территория. <…> Даже если будет конфискована только чистая прибыль, а не базовые активы, международные судебные процессы займут годы, если не десятилетия», - сказал он.

По оценкам издания, британские власти заморозили активы отдельных лиц на сумму 18 миллиардов фунтов стерлингов (22,5 миллиарда долларов) и средства Центробанка России объемом около 26 миллиардов фунтов стерлингов (32,5 миллиарда долларов). Конфискацию базовых активов , по мнению Фрэнсиса Бонда, можно провести под юрисдикцией Евросоюза, но его члены пока не пришли к консенсусу. Юрист согласился с мнением коллег, что изъятие денег незаконно и вряд ли состоится.

В целом за рубежом заморозили около 300 миллиардов долларов , принадлежащих России.

«Известия» сообщили о призыве министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона использовать эти деньги для оказания помощи Украине.

Великобритания Санкции Россия Деньги
15 апреля 2024, 09:24
Половина выпущенных Ираном ракет не долетела до целей в Израиле
Global Look Press
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Порядка 50% баллистических ракет, выпущенных иранской армией по Израилю 14 апреля, не стартовали или не долетели до целей. Об этом сообщил телеканал Fox News.

«Американское официальное лицо подтвердило Fox News, что около 50% баллистических ракет Ирана не взлетели или упали, не достигнув своей цели», - указали в издании.

По данным ЦАХАЛ, границу Израиля смогли пересечь небольшое количество иранских снарядов. В результате ракетной атаки «незначительные повреждения» получила инфраструктура авиабазы Наватим. По информации Reuters , из-за ракетного обстрела пострадала семилетняя девочка.

Ранее израильский президент Ицхак Герцог прокомментировал атаку Ирана по территории страны. По его словам, ракетный обстрел и удар беспилотниками является объявлением войны. Израильский лидер отметил, что страну обстреливали с четырех сторон, но атаку координировала «империя зла в Тегеране», которая «сеет хаос, террор и нестабильность» на Ближнем Востоке.

Израиль Ракеты Беспилотники Иран Армия
15 апреля 2024, 08:58
Байден не выступил с телеобращением после атаки Ирана на Израиль, побоявшись эскалации
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Американский президент Джо Байден специально вел себя сдержанно после атаки Ирана на Израиль. Он не стал выступать с телеобращением, чтобы не провоцировать эскалацию. Об этом заявило Politico, ссылаясь сразу на несколько чиновников.

Американский президент Джо Байден специально вел себя сдержанно после атаки Ирана на Израиль. Он не стал выступать с телеобращением, чтобы не провоцировать эскалацию. Об этом заявило Politico , ссылаясь сразу на несколько чиновников.

Один из собеседников издания отметил, что Байден не планировал выступать перед населением США по поводу конфликта на Ближнем Востоке.

«Президентское выступление, скорее всего, приведет к эскалации напряженности и может спровоцировать Тегеран», - подчеркнул источник агентства.

Накануне в Белом доме обсудили идею выступления президента США после атаки Ирана на Израиль. Но советники Байдена пришли к выводу, что это может привести к эскалации конфликта.

Иран выпустил по Израилю примерно 150 ракет и свыше 100 дронов. ЦАХАЛ при помощи иностранных военных отбил атаку. Поэтому большинство из ракет и беспилотников не достигли территории страны. Байден сообщил, что Соединенные Штаты направили в Израиль дополнительные силы.

США Израиль Белый дом в США Чиновники Иран Джо Байден

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