«Чрезвычайно обеспокоены». Кремль — об эскалации на Ближнем Востоке

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Официальный представитель Кремля призвал Иран и Израиль к сдержанности.

«Мы чрезвычайно обеспокоены эскалацией напряженности в регионе. <…> Мы выступаем за то, чтобы все разногласия решились исключительно политико-дипломатическими методами», - подчеркнул Песков.

Ночью 14 апреля Иран нанес массированный удар по Израилю в ответ на авиационную атаку по Дамаску. По данным ЦАХАЛ, иранская сторона выпустила 350 воздушных объектов разного типа, сообщили «Известия».

Израильский президент Ицхак Герцог назвал обстрел со стороны Ирана объявлением войны. По его словам, страну атаковали с четырех сторон.