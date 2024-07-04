Члены ШОС объявили страну проведения саммита 2025 года

«Председательство в ШОС на предстоящий период переходит к Китайской Народной Республике», - объявили участники саммита.

Члены ШОС приняли инициативу «О мировом единстве за справедливый мир, согласие и развитие». Они выступили за право народов на самостоятельный выбор путей своего развития и подтвердили приверженность мирному урегулированию разногласий. Следующий саммит организации запланировали провести в Китае, а 2025 год объявили годом устойчивого развития.

Китай стал председателем ШОС в 2024–2025 годах, до этого в течение года работой организации руководил Казахстан.

Заседание совета открылось в Астане, на нем объявили о принятии Белоруссии в объединение. Президент России Владимир Путин назвал ШОС и БРИКС опорами нового миропорядка и заявил о большом интересе третьих стран к их деятельности.

Следующее заседание совета глав государств - членов ШОС пройдет в Китае. Объединение решило посвятить 2025 год теме устойчивого развития. Положения Астанинской декларации опубликовала пресс-служба объединения.