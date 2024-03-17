17 марта 2024, 00:25

Члены наркокартеля похитили россиянку в Мексике

РИА «Новости»
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Бандиты похитили российскую туристку в Мексике и потребовали выкуп у ее мужа. Тот перевел деньги, но, где находится супруга, до сих пор не знает. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным канала, 23-летняя россиянка в одиночку путешествовала по Латинской Америке. В четверг, 14 марта, семья на автомобиле поехала в Рейносу, взяв с собой гостью.

Вечером того же дня девушка отправила мужу голосовое сообщение, в котором рассказала, что за ними вооруженные бандиты из местного картеля. Позже с ее телефона мужчине пришло требование заплатить выкуп в размере полутора тысяч долларов. Он перевел деньги.

Как выяснилось позже, бандиты отпустили семью мексиканцев, а россиянку и их машину забрали. Автомобиль нашли брошенным к следующей ночи.

Местоположение похищенной российской туристки неизвестно. Она отправила мужу из плена несколько голосовых сообщений. Также с ее номера у него продолжают требовать деньги - он перевел похитителям еще 900 долларов.

По данным грузинского телеканала Mtavari примерно в этом же месте члены наркокартеля похитили до 30 граждан Грузии. Преступники требуют за них выкуп в размере 90 тысяч долларов.

Грузия Мексика Преступления Деньги
17 марта 2024, 00:38
Взрывы прогремели в Одессе
РИА «Новости»
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Звуки взрывов раздались в Одессе на фоне воздушной тревоги. В городе работают силы противовоздушной обороны. Об этом сообщил Telegram-канал «Политика Страны».

Согласно онлайн-карте министерства цифровой трансформации Украины, тревогу в Одесской области объявили в 00:17 по Московскому времени.

Ранее стало известно об уничтожении большого числа западных наемников Вооруженных сил Украины в Одессе. По данным источника ТАСС, боевики дислоцировались в санатории «Мриа». Во время российских сил удара по зданию погибли около 100 наемников, приблизительно столько же ранены.

В начале марта взрыв прогремел в порту Одессы. Незадолго до этого там находился президент Украины Владимир Зеленский. В российским Минбороны сообщили, что Вооруженные силы РФ высокоточным ракетным ударом поразили объект боевой подготовки безэкипажных катеров ВСУ.

Одесса Взрывы ПВО
17 марта 2024, 00:09
Дрейфующую в море раздутую тушу мертвого кита приняли за воздушный шар
Викимедиа
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Раздутая туша мертвого горбатого кита напугала норвежского рыбка Дага Рюдланда. Мертвое животное мужчина увидел во время очередного выхода в открытое море. Снятым видео он поделился с изданием Dagbladet.

В ходе беседы с журналистами автор ролика заявил, что сначала подумал, что перед ним воздушный шар, но приблизившись поближе он понял, что наткнулся на мертвого кита, чье тело раздули внутренние газы, образовавшиеся от гниющего мяса.

«Я работаю рыбаком 27 лет и видел несколько мертвых китов. Но я никогда раньше не сталкивался с таким размером», - признался Рюдланд.

По его оценке, туша кита в длину составила около 15 метров, а вес около 40 тонн. Приближаться поближе к мертвому животному рыбак не решился, объяснив, что скопившиеся внутри газы могли взорваться в любой момент.

Он добавил, что рассчитывает на то, что детонация трупа произойдет в море, потому что протухшие останки разлетятся на огромное расстояние.

В июле прошлого года дайверы обнаружили около берегов Тайваня труп глубоководной рыбы-весло. Этот вид редко поднимается на поверхность, поэтому находка оказалась неожиданной. В ходе осмотра рыбы специалисты обнаружили на теле некие отверстия. По мнению ученых, рыба-весло стала жертвой нападения стаи акул, которые вырывают куски из тел своих жертв.

Норвегия Животные
16 марта 2024, 23:39
Названы недостатки сделки ОПЕК+ для России
РИА «Новости»
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Входящие в ОПЕК+ страны удерживают высокие цены на нефть за счет сокращения добычи, но также играют на руку странам, которые не входят в картель. В частности США, которые за счет увеличенных доходов от экспорта развивают проекты по сланцевой нефти. В последнем отчете ОПЕК говорится, что экспорт из России и стран Центральной Азии через систему «Транснефть» сократился на 4,6%. Опрошенные РИА «Новости» эксперты заявили, что пересмотр сделки ОПЕК+ давно назрел.

Входящие в ОПЕК страны удерживают высокие цены на нефть за счет сокращения добычи, но также играют на руку странам, которые не входят в картель. В частности США, которые за счет увеличенных доходов от экспорта развивают проекты по сланцевой нефти. В последнем отчете ОПЕК говорится, что экспорт из России и стран Центральной Азии через систему «Транснефть» сократился на 4,6%. Опрошенные РИА «Новости» эксперты заявили, что пересмотр сделки ОПЕК давно назрел.

Доцент кафедры стратегического и инновационного развития Финансового университета Михаил Хачатурян заявил, что страны ОПЕК рассчитывают на повышение спроса на нефть за счет роста производства в Индии и Китае в ближайшие два года.

С этой позицией согласился и ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Он отметил, что повышенный спрос на электрокары в Китае повысил интерес покупателей к машинам с бензиновым двигателем. Свой потенциал не в полной мере реализовала и Индия, поэтому спрос на нефть в будущем сохранится.

Но сейчас концерн старается заработать сам за счет высоких цен на нефть, но также помогает своим прямым конкурентам.

«Они как безбилетники пользуются усилиями ОПЕК : расширяют производство, вводят новые мощности в эксплуатацию. Мы не можем сокращать добычу до бесконечности, нам нужен этот заработок для пополнения бюджета», - заявил Юшков.

Эксперт добавил, что полностью отменять сделку необходимости нет, потому что тогда крупнейшие добывающие страны Россия и Саудовская Аравия увеличат добычу до максимумов и фактически обрушат рынок. Поэтому сама формула соглашения требует корректировки.

В частности, необходима разработка механизма быстрой реакции на запрос рынка. Речь идет о простом опережении конкурентов в условиях повышенного спроса.

По мнению Юшкова, России требуется оптимизировать логистику. Сейчас страна пользуется «теневыми танкерами», за которые переплачивает, как владельцам кораблей, так и страховщикам. Выходом станет строительство собственных танкеров, включая ледоколы для Северного морского пути.

Эксперт добавил, что также нужно отладить систему расчетов, чтобы покупатели платили за нефть в юанях. Китай стал главным экспортером товаров в Россию, поэтому полученные средства пойдут в дело.

О рисках потери доли рынка из-за требований сделки ОПЕК по сокращению добычи нефти заявил президент России Владимир Путин. Он пояснил, что пока отечественные компании выполняют условия соглашения, не связанные обязательствами США увеличивают добычу, расширяя занятую нишу.

США Нефть Россия ОПЕК
16 марта 2024, 22:35
Названа причина «заглушки» самолета с главой МО Британии
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Самолет министра обороны Британии Гранта Шэппса не оснастили средствами противодействия глушилкам. Об этом сообщил телеканал ITV.

По данным журналистов, британское воздушного судно осталось без системы противодействия средствам РЭБ после решения сократить военные расходы, которое возложили на бывшего главу британского правительства Бориса Джонсона.

«Самолет оказался уязвимым после того, как правительство решило не оснащать новые VIP-джеты защитными системами, чтобы сэкономить сотни миллионов фунтов, - указали в материале.

Несколько дней назад газета The Times сообщила, что российские военные якобы заглушили спутниковый сигнал самолета ВВС Великобритании с помощью РЭБ. В этот момент на самолете из Польши летел глава Минобороны страны Грант Шэппс.

Сигнал GPS не работал в течение 30 минут рядом с Калининградской областью.

Великобритания Военные Самолеты

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