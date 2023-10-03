Членам партии «Шор» в Молдавии разрешили участвовать в выборах
Конституционный суд Молдавии признал неконституционной норму Избирательного кодекса, которая не позволяла членам запрещенной партии «Шор» участвовать в выборах. Решение суда зачитал глава КС Николай Рошка, сообщило РИА «Новости».
Инстанция рассмотрела запрос депутатов политического объединения «Шор» 3 октября. Заседание суда прошло на фоне митинга сторонников оппозиции.
«Конституционный суд Молдавии постановил признать неконституционной статью 16, пункт 2, буква „е“ Избирательного кодекса, решение является окончательным», - сказал Рошка.
Спикер парламента и лидер правящей партии Молдавии «Действие и солидарность» Игорь Гросу ранее заявил, что власти страны не собираются допускать представителей политсилы «Шор» к местным выборам - независимо от решения Конституционного суда.
Голосование в Молдавии запланировано на 5 ноября. Жители будут выбирать руководителей населенных пунктов и формировать районных советы.
В июне 2023 года КС поддержал запрос правительства республики о запрете деятельности партии «Шор». Однако лидер объединения Илан Шор заявил, что это не скажется на работе партии.