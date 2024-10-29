29 октября 2024, 03:57

Читатели Washington Post отписались от нее из-за позиции по выборам в США

Unsplash
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Более 200 тысяч человек отменили платную подписку на Washington Post, сообщили радиостанции NPR два сотрудника газеты. Они объяснили, что это произошло из-за отказа издания открыто поддерживать кого-либо из претендентов на должность президента США — Камалу Харрис или Дональда Трампа.

«Эта цифра составляет около 8% от платного тиража газеты в 2,5 миллиона подписчиков, включая печатные издания. Количество отмен продолжило расти в понедельник днем», - уточнили журналисты.

Исполнительный директор и издатель Уилл Льюис объяснил, что Washington Post решила «вернуться к истокам» - некогда газету считали независимой. Впервые за 36 лет издание не поддержит кого-либо из кандидатов в президенты США. По словам Льюиса, WP планирует и в будущем придерживаться нейтралитета.

Более 200 тысяч человек отменили платную подписку на Washington Post, сообщили радиостанции NPR два сотрудника газеты. Они объяснили, что это произошло из-за отказа издания открыто поддерживать кого-либо из претендентов на должность президента США - Камалу Харрис или Дональда Трампа.

Журналистика Выборы президента США
29 октября 2024, 04:22
Захарова объяснила, откуда мир узнал о визите Бербок в Малайзию
РИА «Новости»
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Общественность узнала о том, что немецкий министр иностранных дел Анналена Бербок посетила Малайзию, благодаря происшествию в аэропорту. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале.

Она прокомментировала заявление своего немецкого коллеги Себастиана Фишера, который сказал, что Бербок «прибыла не в Китай и не в Индию, а в Малайзию». Немецкого дипломата не встретили в аэропорту, потому что самолет с ней приземлился в другом месте.

«Вот так, благодаря недоразумению, из-за которого самолет Бербок припарковался не там <…> мир узнал, что летела глава МИД ФРГ в Малайзию, а не в Китай или Индию», - написала Захарова.

Ранее Захарова прокомментировала слова представителя Госдепартамента США Мэттью Миллера о том, что Грузию ждут последствия, если она не откажется от антидемократических настроев. По мнению российского дипломата, в будущем страна может стать колонией Америки.

Мария Захарова Самолеты МИД РФ
28 октября 2024, 23:03
«Демократия, сэр, приехали». Захарова заявила, что Грузия в будущем может стать колонией США
РИА «Новости»
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление представителя американского государственного департамента Мэттью Миллера о том, что Грузию ждут последствия, если она «не изменит курс». Свое мнение она высказала в Telegram-канале.

«Демократия, сэр, приехали. Следующая станция - неоколониализм», - написала она.

Как отметили в Госдепартаменте, США постоянно призывали грузинское руководство отказаться от антидемократических настроев и «вернуться на евро-атлантический путь». Также Миллер отмечал, что в Америке не исключают, что Грузия столкнется с определенными последствиями, если не изменит направление.

До этого в Тбилиси устроили митинг против результатов парламентских выборов в стране. На акции протеста появилась президент Саломе Зурабишвили. Она отказалась принимать итоги и заявила, что голоса народа украли.

Грузия США Мария Захарова Протесты Митинги МИД РФ Парламентские выборы в Грузии
28 октября 2024, 22:52
«Политические подростки». Грузинской демократии нужно повзрослеть и определиться с будущим
Global Look Press
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Бывшие союзные республики можно сравнить с детьми, которые, взрослея, совершают определенные ошибки, рассказал 360.ru политолог Сергей Маркелов. По его мнению, именно в таком состоянии находится Грузия — страна должна определиться с моделями внешней политики и экономического развития, до чего пока дело не доходит.

Когда Грузия станет взрослой Политолог отметил - на каждом этапе развития молодых республик бывшего СССР есть определенные ошибки. Они свойственны на стадии взросления, как и для любого ребенка.

«Сидят грузинские политики и, естественно, в голове - пойдем налево или пойдем направо? И вот это - фундаментальная ошибка, политическая ошибка, психологическая ошибка в том смысле, что не надо смотреть налево-направо, смотрите туда, куда нужно вам, собирайте коллективный грузинский разум и выбирайте свой путь», - объяснил Маркелов.

По его словам, то самое «налево-направо» означает двигаться либо в сторону Запада, либо в сторону России.

«Поэтому они потерянные пока, они еще подростки политические, им нужно взрослыми стать», - добавил собеседник 360.ru.

Определиться с будущим Эксперт отметил, что Грузии, как и любому развивающемуся организму, необходимо взять на себя ответственность, выбрать свой путь развития и осознать, что он будет сложным, поэтому нужно быть готовым к трудностям.

«Вот это пока не хочется. Хочется „враг-друг“, вот это детское состояние, „свой-чужой“, „хорошо-плохо“, это же все детское, потому что у взрослого наоборот - 50 оттенков серого. Что такое зрелая политическая Грузия? Это когда игра в нюансах - когда я хочу быть самостоятельным политическим игроком, но при этом понимать, что я никогда не буду в тройке ведущих государств, но у меня есть право выбрать направление политической работы, направление экономического развития и так далее. Вот до этого пока в Грузии, к сожалению, не доходит», - подчеркнул Сергей Маркелов.

Он объяснил, что Западу в этой ситуации выгодно «мутить политическую воду». По его словам, любая уличная политическая игра лишь откладывает взрослость грузинской демократии. Из-за этого не может расти и развиваться, зато вечно ищет виноватых и совета.

«Детская инфантильная политика. Но я думаю, что Грузия - самодостаточная страна, там есть мощные политики, которые подведут это состояние, станут чуть более взрослыми и поймут, что рабочий парламент - это лучше, чем уличный парламент», - констатировал собеседник 360.ru.

В субботу в Грузии завершились парламентские выборы, победу на которых одержала правящая партия. Оппозиция итоги не признала - в понедельник в стране прошли акции протеста, которые поддержала президент Саломе Зурабишвили.

Оппозиция Парламентские выборы в Грузии
28 октября 2024, 22:24
«Голоса украли». Президент Грузии появился на митинге против итогов выборов в Тбилиси
РИА «Новости»
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Президент Грузии Саломе Зурабишвили прибыла на митинг против итогов парламентских выборов в Тбилиси. Об этом сообщило РИА «Новости».

По итогам голосования победу одержала правящая «Грузинская мечта». После оглашения результатов устроили акцию протеста у здания парламента.

«Все, кто тут, вы не проиграли выборы! Ваши голоса украли и попытались украсть ваше будущее, но право на это не имеет никто», - заявила Зурабишвили на митинге.

Она рассказала, что общалась с иностранными партнерами. Никто из них, по ее словам, «не признает эти выборы».

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Саломе Зурабишвили является марионеткой , которая отказывается принимать итоги выборов. По его словам, в таких случаях грозит отстранение от должности и арест.

Грузия Протесты Митинги Аресты Выборы Парламентские выборы в Грузии

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