Читатели Washington Post отписались от нее из-за позиции по выборам в США

Бывшие союзные республики можно сравнить с детьми, которые, взрослея, совершают определенные ошибки, рассказал 360.ru политолог Сергей Маркелов. По его мнению, именно в таком состоянии находится Грузия — страна должна определиться с моделями внешней политики и экономического развития, до чего пока дело не доходит.

Когда Грузия станет взрослой Политолог отметил - на каждом этапе развития молодых республик бывшего СССР есть определенные ошибки. Они свойственны на стадии взросления, как и для любого ребенка.

«Сидят грузинские политики и, естественно, в голове - пойдем налево или пойдем направо? И вот это - фундаментальная ошибка, политическая ошибка, психологическая ошибка в том смысле, что не надо смотреть налево-направо, смотрите туда, куда нужно вам, собирайте коллективный грузинский разум и выбирайте свой путь», - объяснил Маркелов.

По его словам, то самое «налево-направо» означает двигаться либо в сторону Запада, либо в сторону России.

«Поэтому они потерянные пока, они еще подростки политические, им нужно взрослыми стать», - добавил собеседник 360.ru.

Определиться с будущим Эксперт отметил, что Грузии, как и любому развивающемуся организму, необходимо взять на себя ответственность, выбрать свой путь развития и осознать, что он будет сложным, поэтому нужно быть готовым к трудностям.

«Вот это пока не хочется. Хочется „враг-друг“, вот это детское состояние, „свой-чужой“, „хорошо-плохо“, это же все детское, потому что у взрослого наоборот - 50 оттенков серого. Что такое зрелая политическая Грузия? Это когда игра в нюансах - когда я хочу быть самостоятельным политическим игроком, но при этом понимать, что я никогда не буду в тройке ведущих государств, но у меня есть право выбрать направление политической работы, направление экономического развития и так далее. Вот до этого пока в Грузии, к сожалению, не доходит», - подчеркнул Сергей Маркелов.

Он объяснил, что Западу в этой ситуации выгодно «мутить политическую воду». По его словам, любая уличная политическая игра лишь откладывает взрослость грузинской демократии. Из-за этого не может расти и развиваться, зато вечно ищет виноватых и совета.

«Детская инфантильная политика. Но я думаю, что Грузия - самодостаточная страна, там есть мощные политики, которые подведут это состояние, станут чуть более взрослыми и поймут, что рабочий парламент - это лучше, чем уличный парламент», - констатировал собеседник 360.ru.

В субботу в Грузии завершились парламентские выборы, победу на которых одержала правящая партия. Оппозиция итоги не признала - в понедельник в стране прошли акции протеста, которые поддержала президент Саломе Зурабишвили.