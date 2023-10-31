«Чистый антисемитизм». Президент Израиля — о событиях в аэропорту Махачкалы
Массовые беспорядки в аэропорту Дагестана, произошедшие вечером 29 октября из-за приземления самолета из Тель-Авива, можно назвать ярким проявлением антисемитизма. Об этом заявил президент Израиля Ицхак Герцог в интервью газете Die Welt.
Он признался, что события вызывают «крайнее беспокойство», шокируют. По мнению Герцога, произошедшее должно встревожить «все правительства».
«Это чистый антисемитизм, причем, конечно же, контролируемый», - подчеркнул израильский лидер.
Он добавил, что беспорядки скорее напоминали «погром».
В результате массовых беспорядков пострадали более 20 человек.
В больнице оказались четверо правоохранителей, двое из них - в тяжелом состоянии. Появлялась информация о смерти одного из полицейских, однако она не подтвердилась.
Более 80 организаторов и участников акции уже задержали. В рамках расследования уголовного дела о массовых беспорядках правоохранители провели свыше 50 обысков.