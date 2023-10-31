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Он признался, что события вызывают «крайнее беспокойство», шокируют. По мнению Герцога, произошедшее должно встревожить «все правительства».

«Это чистый антисемитизм, причем, конечно же, контролируемый», - подчеркнул израильский лидер.

Он добавил, что беспорядки скорее напоминали «погром».

В результате массовых беспорядков пострадали более 20 человек.

В больнице оказались четверо правоохранителей, двое из них - в тяжелом состоянии. Появлялась информация о смерти одного из полицейских, однако она не подтвердилась.

Более 80 организаторов и участников акции уже задержали. В рамках расследования уголовного дела о массовых беспорядках правоохранители провели свыше 50 обысков.