«Чистота и порядок». Карлсон признался, что восхищен станцией метро в Москве

«Эта станция была построена Иосифом Сталиным 70 лет назад. И как же она выглядит 70 лет спустя? Мы зашли и посмотрели, и то, что мы увидели, восхитило нас», - написал он.

Карлсон отметил, что станция метро, которую россияне используют каждый день для поездок на работу и домой, выглядит лучше, чем что бы то ни было в Соединенных Штатах.

По словам журналиста, в отличие от американского метрополитена, в московском он не увидел грязи, бомжей или наркоманов. Станция «Киевская» восхитила его чистотой и порядком.

После визита в Россию Карлсон признался, что Москва гораздо приятнее по сравнению с любым городом в США.

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