06 августа 2024, 16:37

«Чисто на еду присылают». У россиянок, избитых полицией в Анталье, закончились деньги

Unsplash
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Двух туристок из России избили полицейские в турецком аэропорту. Суд запретил им выезжать из страны, и уже два месяца они находятся в Анталье. Недавно у них закончились деньги, и ситуация стала бедственной. Одна из пострадавших, Юлия, дала комментарий 360.ru.

По ее словам, с них сняли все обвинения, кроме сопротивления властям, и переквалифицировали дело из уголовного в административное. Они ждут суда, но когда он состоится - никто не знает. По ее словам, они ходили в суд с адвокатом и консулом, но дело не движется.

Девушки живут в заброшенном доме и целые дни проводят на пляже, там же моются, а когда становится совсем жарко - уходят в торговый центр, где есть кондиционеры.

«Сегодня ровно два месяца, как мы здесь. Мы уже 300 тысяч отдали. У нас уже просто все. Нам уже никто ни прислать не может, ничего. Чисто на еду присылают, чтобы мы здесь вообще не умерли с голоду», - отметила Юлия.

Кроме того, она записала на видео условия, в которых живет с соотечественницей. В помещении нет ни мебели, ни отделки, а спят они прямо на полу.

Ранее пострадавшие россиянки рассказали , как турецкие полицейские их избили и заковали в наручники, не объясняя причину.

Турция Туризм Россия
06 августа 2024, 11:03
Участники беспорядков в Бангладеш ворвались на территорию тюрьмы и подожгли ее
pxhere.com
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Участники беспорядков в Бангладеш прорвались на территорию тюрьмы округа Шерпур на севере страны и подожгли ее, в результате чего 500 заключенных сбежали. Сообщило издание UNB.

По данным СМИ, вооруженная палками и другими предметами толпа устроила протест в день комендантского часа в понедельник. Позже они направились к тюрьме, где сломали ворота и подожгли несколько зданий.

«Примерно 500 заключенных смогли сбежать», - отметили журналисты.

Кроме того, участники беспорядков подожгли полицейский участок, офисы и магазины в городе.

В понедельник премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина и ее сестра покинули официальную резиденцию в Дакке и переехали в более безопасное место. Согласно информации телеканала News18, Хасина подала в отставку и вылетела в индийский город Агартала.

Тюрьмы Беспорядки
06 августа 2024, 09:33
Число погибших из-за беспорядков в Бангладеш за день выросло на 109
Pxhere
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Число погибших во время начавшихся беспорядков в Бангладеш за день возросло на 109 человек. Об этом сообщило агентство France-Presse со ссылкой на полицию и медиков.

«По меньшей мере 109 человек погибли в ходе ожесточенных беспорядков в Бангладеш в понедельник», - передали журналисты.

День назвали «самым смертоносным» с момента начала протестов. Общее число погибших достигло 409 человек.

Демонстрации в Бангладеш начались несколько недель назад после того, как стало известно о коррупционных схемах в правительстве. Премьер-министр страны Шейх Хасина покинула резиденцию в Дакке на фоне беспорядков. Местные военные после отставки политика сформируют временное правительство.

Ранее протестующие устроили погром в доме министра внутренних дел Бангладеш Асадуззамана Хана. В Дакке участники беспорядков подожгли музей основателя Бангладеш и ворвались в здание парламента.

Отставки Военные Протесты Беспорядки Полиция
06 августа 2024, 09:26
«Ядерные бомбы без конца?» В США высмеяли предложения по наращиванию вооружений
Freepik
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Если Соединенные Штаты будут наращивать ядерные вооружения, это повысит вероятность ядерного конфликта. Такое мнение высказал аналитик Института ответственного госуправления Куинси Уильям Хартунг в статье для Resposible Statecraft.

Он прокомментировал доклад аналитического центра Heritage Foundation, который призвал нарастить ядерный потенциал США в связи с успехами России и Китая. Хартунг раскритиковал идею «мозгового центра» и предположил, что ее авторы погрязли в прошлом. Он напомнил, что планы необходимо строить, ориентируясь на будущее.

«Ядерные бомбы без конца? <…> Они продвигают схему, которая сейчас так же неосуществима, как и 40 лет назад», - указал эксперт.

По его словам, план Heritage Foundation не спасет мир от ядерного конфликта, а только приблизит его. Он добавил, что Белому дому придется найти другие способы для снижения напряжения в отношениях с Россией и Китаем.

Ранее экс-владелец файлообменника Megaupload Ким Дотком обратил внимание, что Запад все больше подводит мир к ядерной катастрофе. Он с иронией напомнил об опасениях западных лидеров в связи с глобальным потеплением и отметил, что политики могут уничтожить человечество не в далеком будущем, а уже в этом году.

Ядерное оружие США Россия Китай
06 августа 2024, 08:53
Мадуро пообещал перейти с WhatsApp на Telegram
РИА «Новости»
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Венесуэльский лидер Николас Мадуро перестанет пользоваться мессенджером WhatsApp, с помощью которого злоумышленники распространяют угрозы в адрес его сторонников. Он также пообещал начать использовать такие платформы как Telegram и WeChat. Об этом президент Венесуэлы заявил в эфире телеканала VTV.

Он указал, что удалит WhatsApp со своего телефона, и призвал молодежь сделать то же самое.

«Потому что там преступники угрожают молодежи, популярным лидерам. За телефонами в Колумбии, Майами, Перу, Чили прячутся трусы», - рассказала глава государства.

Лидер Венесуэлы обвинил владельцев WhatsApp, а также соцсетей TikTok и Instagram* в распространении ненависти в стране. Он также сравнил ситуацию с мессенджерами и соцсетями с «киберфашистским переворотом».

Ранее в Венесуэле начались беспорядки и акции протеста в связи с переизбранием Мадуро. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, венесуэльская оппозиция не может смириться со своим поражением. Он призвал ее поздравить Мадуро, который набрал более 50% голосов, с победой на выборах.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена

WhatsApp Венесуэла Николас Мадуро Telegram

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