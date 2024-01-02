Число жертв землетрясения в Японии выросло до 30

Наибольшее число погибших обнаружили в городе Вадзима - 15 человек. Количество пострадавших перевалило за несколько десятков, также люди могут находиться под завалами зданий. Ранее СМИ сообщили о 24 жертвах.

Ряд мощных землетрясений произошел в первый день нового года на западе Японии. Всего в префектурах Ниигата и Исикава зарегистрировали порядка 30 толчков, магнитуда мощнейшего из них достигла 7,6.

Также сильные колебания ощутили жители Токио, Киото и Осаки. Сейсмологи название землетрясение самым сильным с 1885 года для этого региона, отмечал RT.

Жители пострадавших от подземных толчков районов начали просить помощи спасателей, выкладывая надписи SOS на открытых площадках из стульев, труб и других предметов.

В связи с землетрясением без электричества в Японии остались порядка 32 тысяч человек.