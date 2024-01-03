03 января 2024, 10:01

Число жертв землетрясения в Японии увеличилось до 65

Global Look Press
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Мощные землетрясения в Японии унесли жизни уже 65 человек. Об этом со ссылкой на власти страны сообщило издание Asahi.

Пострадавшими в результате удара стихии признали свыше 100 человек. В центре катаклизма оказалась префектура Исикава. Подземные толчки полностью уничтожили порядка 200 жилых домов и 100 строений, электричества лишились более 33 тысяч домов.

Экстренные службы приступили к разбору завалов и поиску людей, на помощь им пришли военные. Всего из Исикавы в безопасное место эвакуировали более 65 тысяч человек.

Серия землетрясений прокатилась по Японии утром 1 января. Все началось с подземных толчков магнитудой 5,7 и 7,4 балла, их почувствовали жители Токио, Осаки и Киото.

Утром 3 января стало известно о новом землетрясении в Исикаве , его мощность составила 5,5 балла.

Землетрясения Япония
03 января 2024, 09:57
Казахстан указал на незаменимость России в мире
РИА «Новости»
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Россия является важнейшим партнером Казахстана, а также государством, без которого в мире нельзя решить ни одну проблему. Такое мнение высказал глава республики Касым-Жомарт Токаев в интервью Egemen Qazaqstan.

Он подчеркнул, что за последние три десятилетия стороны подписали более 300 договоров и соглашений. Отношения России и Казахстана динамично развиваются.

«Ни одна проблема в мире не может быть решена без участия России. Это ясно с Луны», - сказал Токаев.

Казахстанский лидер добавил, что президент Владимир Путин - это человек, влияющий «на глобальный климат» как словом, так и делом.

По его словам, результат мартовских президентских выборов в России очень важен для Казахстана. В республике будут внимательно следить за ними.

Сам президент Казахстана отмечал, что не планирует переизбираться в 2026 году. Он счел семилетний срок для управления государством достаточным.

Токаев не намерен вносить изменения в конституцию страны, чтобы продлить свои полномочия или получить право баллотироваться на новый срок.

Казахстан Россия Владимир Путин Выборы
03 января 2024, 09:19
Идею фон дер Ляйен о цифровом евро назвали бесполезной для ЕС
Global Look Press
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Введение цифрового евро — бесполезная затея, которая не поможет восстановить промышленность Евросоюза. Об этом в соцсети X написал французский парламентарий Николя Дюпон-Эньян.

Введение цифрового евро - бесполезная затея, которая не поможет восстановить промышленность Евросоюза. Об этом в соцсети X написал французский парламентарий Николя Дюпон-Эньян.

Политик подчеркнул, что спустя 25 лет с момента введения единой валюты ЕС глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и директор МВФ Кристин Лагард анонсировали введение цифрового евро. Однако эта мера не даст никакого результата, поскольку «рабочие места, промышленность, покупательная способность разрушены».

Дюпон-Эньян также призвал всеми силами сопротивляться прекращению анонимности. По его мнению, власти не должны отслеживать покупки граждан.

Ранее фон дер Ляйен обвинили в попытках развалить ЕС из-за ее позиции по Украине. Глава Еврокомиссии предлагала выработать механизм, который помог бы решать вопросы блока без участия всех его 27 членов.

Евро Урсула фон дер Ляйен
03 января 2024, 08:34
Токаев ответил на вопрос о возможном переизбрании в 2026 году
РИА «Новости»
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прокомментировал вопрос о возможном переизбрании в 2026 году. По его словам, семилетнего срока для управления государства, предусмотренного конституцией страны, достаточно. Об этом написало издание Egemen Qazaqstan.

Он подчеркнул, что правило, согласно которому президент может быть избран только раз, не изменится.

«Я твердо верю в это. Конституционная реформа не была предназначена для дальнейшего внесения изменений» - пояснил Токаев.

По словам президента, идея семилетнего срока принадлежала ему. Он высказывал ее на закрытых дискуссиях 15 лет назад, но тогда она не нашла поддержки. После его избрания в Казахстане началась эпоха демократизации политической системы и свободы общественной жизни, подытожил Токаев.

Ранее бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что многие негативно восприняли Токаева в качестве его преемника. Они полагали, что тот «не потянет» первый пост в государстве.

Казахстан Касым-Жомарт Токаев
03 января 2024, 07:55
«Россия ответит». В США испугались реакции Москвы на конфискацию активов
РИА «Новости»
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Конфискация замороженных в западных странах активов России только усилит позиции БРИКС, а также поставит под угрозу собственные активы США и стран ЕС, находящиеся в РФ. Такое мнение в интервью Judging Freedom высказал экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

«Россия может ответить присвоением активов Запада, которые все еще находятся в стране», - сказал эксперт.

Он полагает, что конфискация активов РФ негативно отразится на доверии других стран к доллару в качестве резервной валюты. Джонсон подчеркнул, что западные страны обсуждают возможность изъятия активов в тот момент, когда РФ стала председательствующим государством в БРИКС. Бывший разведчик не исключил, что блок может создать альтернативный финансовый порядок.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва в 2024 году в рамках БРИКС будет стремиться к созданию справедливой финансовой системы. По его словам, порядка 30 стран готовы сотрудничать с объединением в том или ином формате.

США Россия БРИКС

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