Число жертв землетрясения в Японии увеличилось до 65

Читайте нас в:

Пострадавшими в результате удара стихии признали свыше 100 человек. В центре катаклизма оказалась префектура Исикава. Подземные толчки полностью уничтожили порядка 200 жилых домов и 100 строений, электричества лишились более 33 тысяч домов.

Экстренные службы приступили к разбору завалов и поиску людей, на помощь им пришли военные. Всего из Исикавы в безопасное место эвакуировали более 65 тысяч человек.

Серия землетрясений прокатилась по Японии утром 1 января. Все началось с подземных толчков магнитудой 5,7 и 7,4 балла, их почувствовали жители Токио, Осаки и Киото.

Утром 3 января стало известно о новом землетрясении в Исикаве , его мощность составила 5,5 балла.