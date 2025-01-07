Число жертв землетрясения в Тибете выросло до 126

В Южной Корее суд снова выдал ордер на арест президента страны Юн Сок Еля. Об этом сообщило агентство Reuters.

«Южнокорейский суд повторно выдал ордер на арест подвергнутого импичменту президента Юн Сок Еля», - указано в сообщении.

В первый раз следователи столкнулись с трудностями при исполнении ордера на его арест.

Ситуация в Южной Корее обострилась в начале декабря 2024-го, когда президент страны Юн Сок Ель объявил военное положение, сообщили «Известия». Он объяснил это угрозой паралича власти, возникшей из-за попыток провести процедуру импичмента.

Командующий чрезвычайным режимом, начальник штаба сухопутных войск Пак Ан Су, объявил о запрете деятельности парламента, политических партий и общественных объединений до отмены военного положения в стране.

В конце декабря суд выдал ордер на задержание Юн Сок Еля. Срок действия ордера истек 6 января. Однако адвокаты президента заявили, что теперь ордер на его задержание не имеет юридической силы.

В Южной Корее также возбудили уголовное дело против начальника президентской охраны Пак Чон Чжуна и его заместителя. Их обвиняют в том, что они мешали аресту президента Юн Сок Еля. Пак Чон Чжун разрешил подчиненным применять личное огнестрельное оружие в случае необходимости во время противостояния со следователями. Полиция Южной Кореи отказалась брать на себя арест президента.