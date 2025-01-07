Число жертв землетрясения в Тибете выросло до 126
Жертвами землетрясения в Тибетском автономном районе на юго-западе Китая стали 126 человек. Об этом сообщило агентство Xinhua.
«Погибли 126 человек и 188 получили ранения», - отметили авторы материала.
Ранее сообщалось о 95 жертвах и 130 пострадавших.
Стихия обрушилась на Тибет 7 января в 09:05 по местному времени (04:05 по московскому). Подземные толчки зафиксировали в районе уезда Тингри округа Шигадзе. В радиусе 20 километров от эпицентра землетрясения находятся три поселка и 27 деревень. Там проживают порядка 6,9 тысячи человек. Сейсмологи зарегистрировали 49 афтершоков.
Российский лидер Владимир Путин выразил соболезнования председателю КНР Си Цзиньпину в связи с землетрясением в Тибете, сообщила «Национальная служба новостей». Также соболезнования родным и близким погибших в результате землетрясения выразила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, сообщили «Известия».