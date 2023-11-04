04 ноября 2023, 11:01

Число жертв землетрясения в Непале выросло до 128

РИА «Новости»
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В результате землетрясения в Непале погибли как минимум 128 человек, сообщило агентство Associated Press. До этого появлялась информация о 54 жертвах.

По данным СМИ, официальные лица предупредили, что количество жертв продолжит расти: с некоторыми территориями оказалась потеряна связь.

Землетрясение магнитудой 5,6 случилось на северо-западе южноазиатской страны поздним вечером. Пострадали десятки жителей, главным образом из горных деревень. В районе Рукум обрушилось множество жилых домов, погибли 35 человек и еще около 30 попали в больницу.

Согласно информации геологической службы США, подземные толчки зафиксировали на глубине около 18 километров. Эпицентр находился в Джаджаркоте. В этом районе подтвердили смерть 34 жителей. Мертвых и пострадавших достают из-под завалов, и на некоторых территориях работу спасателей затрудняют оползни.

Очевидцы отметили, что отголоски землетрясения ощущаются даже в Нью-Дели - на расстоянии около 800 километров от эпицентра.

Землетрясения
04 ноября 2023, 10:02
Действия Израиля в Газе назвали «операцией по истреблению в нацистском стиле»
Unsplash
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Израильская армия совершила в секторе Газа военные преступления, из-за операции в палестинском анклаве пострадали местные жители. Об этом заявил министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль в соцсети X (бывший Twitter).

«То, что происходит в Газе, - это операция по истреблению в нацистском стиле. Изображения и свидетельства, которые мы получаем каждый день, демонстрируют военные преступления, совершенные израильским государством», - отметил он.

Хиль назвал варварством действия ЦАХАЛ и призвал международное сообщество сделать все возможное для прекращения военных преступлений в секторе Газа.

Ранее израильская армия атаковала в палестинском анклаве школу Усамы бен Заида , в которой укрывались беженцы. Из-за удара получили ранения десятки мирных жителей. До этого обстрелам подверглись медучреждения региона. ЦАХАЛ 3 ноября выпустил снаряды по территории больницы «Аш-Шифа» , а 30 октября - по госпиталю «Аль-Кудс» , в котором укрывались более 12 тысяч палестинцев.

Израиль Венесуэла Конфликт Израиля и Палестины
04 ноября 2023, 09:41
Сотрудница Госдепа обвинила Байдена в геноциде палестинцев в сектора Газа
Unsplash
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Сотрудница Госдепартамента США Сильвия Якуб назвала президента Джо Байдена причастным к геноциду жителей сектора Газа из-за его поддержки Израиля. Об этом сообщило издание Axios.

Якуб опубликовала в соцсетях пост с обвинениями в адрес Белого дома, но позже ограничила доступ к своим публикациям. По информации издания, сотрудница Госдепа также распространяла сообщения о недовольстве внешней политикой США через специальные внутриведомственные заявления. Она попыталась собрать подписи под призывом урегулирования конфликта на Ближнем Востоке.

«Вы предоставляете значительно больше военной помощи правительству, которое без разбору атакует невинных жителей Газы. <…> Вы причастны к геноциду, президент», - написала Якуб в соцсети.

Ранее конгрессвумен от штата Мичиган Рашида Тлаиб указала на негативное отношение американцев к решению Байдена о поддержке Израиля. По ее мнению, жители США «припомнят» его действия, когда начнутся следующие выборы президента.

США Израиль Джо Байден Конфликт Израиля и Палестины
04 ноября 2023, 08:33
Россия ответит на переброску США истребителей F-35 в Великобританию — МИД
Unsplash
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Россия обратила внимание на готовящуюся со стороны США переброску в Великобританию американских истребителей F-35. Руководство РФ учтет это в своем оперативном военном планировании, заявил РИА «Новости» замглавы МИД Александр Грушко в кулуарах Евразийского экономического форума.

Он отметил, что российская сторона примет меры в связи с переброской самолетов-бомбардировщиков, которые могут нести ядерное оружие. Дипломат назвал отправку истребителей в Великобританию попыткой США надавить на Россию.

«Если мы посмотрим за деятельностью НАТО в целом, то мы видим и уплотнение учений, повышение их масштаба, в ближайшие месяцы организуется новая серия учений - это часть политики сдерживания России <…>», - подчеркнул он.

Грушко пообещал, что российское руководство примет все «необходимые военно-технические меры предосторожности».

Ранее советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор назвал бессмысленным разворачивание американских баз в Восточной Европе. Он добавил, что армия США стала намного слабее и уже не может поднять в воздух пять тысяч истребителей и сотни бомбардировщиков.

США Великобритания Истребители МИД РФ
04 ноября 2023, 08:12
Россию пригласили на встречу глав МИД стран ОБСЕ в Скопье
Unsplash
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Россия планирует принять участие во встрече глав МИД стран ОБСЕ в Северной Македонии. Ведомство получило приглашение на мероприятие, которое пройдет в Скопье, заявил РИА Новости замминистра иностранных дел Александр Грушко в кулуарах Евразийского экономического форума.

«Приглашение получили. Намереваемся поехать на уровне министра, это министерская встреча», - сообщил дипломат.

Встреча представителей 57 стран, входящих в ОБСЕ, состоится с 30 ноября по 1 декабря. В прошлом году Россия не получила приглашения на мероприятие.

Министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что из-за действий Североатлантического альянса и Евросоюза ОБСЕ стала превращаться в маргинальную структуру. Она перестала выполнять роль площадки для диалога и сотрудничества.

Ранее глава МИД Австрии Александер Шалленберг указал на необходимость участия России и Белоруссии в министерских встречах ОБСЕ. По его мнению, приглашаться должны все страны, входящие в организацию.

ОБСЕ Евросоюз МИД РФ

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