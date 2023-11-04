Число жертв землетрясения в Непале выросло до 128

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По данным СМИ, официальные лица предупредили, что количество жертв продолжит расти: с некоторыми территориями оказалась потеряна связь.

Землетрясение магнитудой 5,6 случилось на северо-западе южноазиатской страны поздним вечером. Пострадали десятки жителей, главным образом из горных деревень. В районе Рукум обрушилось множество жилых домов, погибли 35 человек и еще около 30 попали в больницу.

Согласно информации геологической службы США, подземные толчки зафиксировали на глубине около 18 километров. Эпицентр находился в Джаджаркоте. В этом районе подтвердили смерть 34 жителей. Мертвых и пострадавших достают из-под завалов, и на некоторых территориях работу спасателей затрудняют оползни.

Очевидцы отметили, что отголоски землетрясения ощущаются даже в Нью-Дели - на расстоянии около 800 километров от эпицентра.