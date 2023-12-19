Число жертв землетрясения в Китае возросло до 86 человек

Лидеры прозападной партии «Сербия против насилия» объявили голодовку. Оппозиционеры требуют аннулировать итоги голосования на муниципальных выборах в Белграде, где победила коалиция правящей Сербской прогрессивной партии (СПП). Об этом сообщило РИА «Новости».

По данным городского избиркома, на выборах в Белграде СПП набрала 39,34% голосов, а «Сербия против насилия» - 34,27%. Оппозиционеры обвинили власти в том, что те подвезли в столицу 40 тысяч избирателей из других городов.

Лидеры оппозиции собрали сторонников на акцию протеста перед зданиями городской скупщины и администрации Белграда. После этого митингующие перешли к зданию избирательной комиссии и перекрыли движение. Толпа скандировала лозунги, взрывала петарды и бросала в здание избиркома яйца и рулоны туалетной бумаги. Полиция в акцию не вмешивалась.

Председатель избирательной комиссии Белграда Владимир Димитриевич заявил, что цель акции оппозиции - оказать давление на членов комиссии.

При этом лидеры оппозиционного блока прошли в здание избиркома и потребовали аннулировать результат выборов.

«Мы вошли как депутаты в РИК, который является инстанцией второй ступени для городской избирательной комиссии, потому что не смеем признавать фальсифицированные белградские выборы… Мы дальше остаемся здесь как депутаты, Мирослав Алексич и я, и объявляем голодовку», - сообщила одна из лидеров блока «Сербия против насилия» депутат Мариника Тепич.

Ранее стало известно, что коалиция правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) Александра Вучича получила 47,21% голосов в ходе парламентских выборов. Об этом сообщил избирком страны после обработки 91% бюллетеней. Прозападная оппозиционная партия «Сербия против насилия» набрала 22,9% голосов.