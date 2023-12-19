Число жертв землетрясения в Китае возросло до 86 человек
Сильное землетрясение произошло на северо-западе Китая. В провинции Ганьсу погибли 86 человек, а 96 получили ранения, сообщило агентство «Синьхуа».
Специалисты зафиксировали несколько подземных толчков магнитудой до 6,2. Очаг залегал на глубине 10 километров.
Дома и инфраструктура, оказавшиеся в эпицентре землетрясения и вокруг него, получили различные повреждения. Сейчас местные спасатели ликвидируют последствия стихийного бедствия.
Ранее сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,3 в восточной части Турции. Эпицентр подземных толчков располагался в 26 километрах к северо-западу от города Эрзинджан, очаг залегал на глубине 15 километров.
Российские специалисты зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,5 в Мазановском районе Амурской области. Информация о разрушениях и пострадавших не поступала.