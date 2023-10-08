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* «Талибан» - запрещенное в России террористическое движение.

Жертвами землетрясения, случившегося накануне на западе Афганистана, и его афтершоков стали по крайней мере две тысячи человек. Об этом написало Associated Press , сославшись на представителя движения «Талибан»*.

Около шести деревень в провинции Герат оказались полностью разрушены, добавил представитель министерства информации и культуры в правительстве талибов* Абдула Вахид Раян.

Перед этим агентство Agence France-Presse сообщало о тысяче погибших. Появлялась также информация о разрушении более 400 и повреждении еще свыше 100 домов.

Землетрясение магнитудой 6,3 случилось на 40 километров западнее города Гераты с населением 272 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 10 километров. Подземные толчки ощущались в соседних провинциях Фарах и Бадгис. За землетрясением последовало несколько афтершоков разной магнитуды в 27 километрах к северо-западу от Герата.