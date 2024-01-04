04 января 2024, 12:26

Число жертв землетрясений в Японии выросло до 78

Global Look Press
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Глава японского правительства Фумио Кисида в ходе пресс-конференции, которую транслировали все телеканалы страны, подтвердил гибель 78 человек в результате серии мощных землетрясений. По его словам, 29 человек получили серьезные травмы, 231 человек — легкие.

«Шесть человек считаются пропавшими без вести, не удается установить связь с 51 человеком», - добавил Кисида.

По данным телеканала NHK на 4 января, число погибших составило 80 человек. Больше всего жертв в Вадзиме - 48. В среду, 3 января, в центрах эвакуации находились около 33 тысяч человек, им не хватает еды и воды.

Землетрясение, произошедшее 1 января 2024 года, стало самым мощным для полуострова Ното с 1885 года. Приборы зафиксировали толчки магнитудой от 5,4 до 7,6. Они привели к обрушению до 50 зданий в префектуре Исикава.

Накануне в этой же префектуре произошло еще одно землетрясение магнитудой 5,5.

Землетрясения Япония
04 января 2024, 12:41
Трампа и Клинтона упомянули в деле финансиста Эпштейна
Global Look Press
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Федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк рассекретил первую часть документов с именами фигурантов дела финансиста Джеффри Эпштейна, обвиняемого в сексуальной эксплуатации девочек-подростков и работорговле. Среди них оказались бывшие президенты США Билл Клинтон и Дональд Трамп, певец Майкл Джексон и иллюзионист Дэвид Копперфильд. Об этом сообщило издание Axios.

Документы, о которых идет речь, касаются гражданского иска против близкой подруги Эпштейна - бывшей светской львицы Гислейн Максвелл, осужденной на 20 лет тюрьмы. В декабре 2023 года окружной суд США принял решение раскрыть после 1 января большую часть документов, где под псевдонимом «Джей Доу» скрыли 187 фигурантов дела.

Среди них оказался уже известный модельный агент Жан-Люк Брюнель, умерший во время судебного разбирательства по обвинению в торговле людьми. Своей вины он так и не признал.

В числе других известных фигур - бывший президент США Билл Клинтон. Его имя упомянули более 50 раз, но в документах нет никаких доказательств вины политика. В расшифровке одного из заседаний сторона обвинения заявила, что Эпштейн утверждал о заинтересованности Клинтона молодыми девушками.

Пресс-секретарь бывшего американского лидера Анхель Уренья на вопрос журналистов пояснила что речь идет о заявлении 2019 года. Оно появилось практически сразу после ареста финансиста по обвинению в торговле людьми для сексуальной эксплуатации.

Уренья подчеркнула, что Клинтон ничего не знал о делах Эпштейна, не разговаривал с ним более 10 лет и никогда не бывал на ранчо финансиста в штате Нью-Мексико или резиденции во Флориде.

Имя еще одного президента США Дональда Трампа, как следует из документов, упомянул в ходе процесса один из свидетелей. По его словам, во время остановки в Атлантик-Сити Эпштейн планировал позвонить Трампу.

Певец Майкл Джексон также упоминается в документах в свидетельских показаниях. Неназванный участник судебного заседания заявил, что встречал исполнителя в доме Эпштейна в Палм-Бич. Иллюзионист Дэвид Копперфильд присутствовала на одном из ужинов в доме финансиста. Но заявившие об этом никакого предосудительного поведения фокусника не обнаружили.

Финансист Джеффри Эпштейн умер в августе 2019 года в исправительном центре Нью-Йорка в ожидании обвинений в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации. По версии обвинения, он привлекал в проституцию несовершеннолетних девочек и давил на свидетелей.

Еще в 2008 году финансист признал себя виновным в организации проституции в суде штата Флорида в обмен на иммунитет от федерального преследования.

США Суд Дональд Трамп Джеффри Эпштейн
04 января 2024, 11:30
Хаменеи после теракта в Кермане призвал военных избегать конфронтации с США
Global Look Press
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Верховный лидер Ирана Али Хаменеи после теракта в Кермане призвал военное руководство проявить стратегическое терпение и избегать прямой конфронтации с США. Об этом сообщила газета The New York Times.

Сразу после теракта на кладбище, где похоронен генерал Касем Сулеймани, Хаменеи пообещал жесткий ответ. Однако, как заверили источники издания, позже он изменил свое решение.

Газета уточнила, что лидер Ирана распорядился ограничить ответ тайными операциями против Израиля и нападениями прокси-группировок на базы США в Сирии и Ираке. Собеседники NYT добавили, что Хаменеи рассматривает атаки в Иране и Ливане как часть одной израильской кампании.

Накануне в Кермане прогремели два взрыва на мероприятии, посвященном четвертой годовщине со дня смерти Сулеймани. В результате теракта погибли 95 человек , больше двухсот получили ранения.

США Военные Иран
04 января 2024, 10:52
Более тысячи россиян решили депортировать из Латвии
Global Look Press
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Процедура депортации из Латвии грозит 1167 гражданам России. Об этом сообщило агентство LETA со ссылкой на Управление по делам миграции и гражданства прибалтийской республики.

«По последним сведениям, 1167 гражданам России грозит депортация из Латвии. Они не выполнили требования по закону об иммиграции и не подали запрос на получение вида на жительство в стране», - отметили журналисты.

Представитель ведомства уточнил, что среди высылаемых поровну женщин и мужчин, а 789 россиян старше 60 лет.

«Для Латвии процесс депортации станет очень обременительным и сложным. Если россияне не выедут из республики спустя 30 дней после приказа о высылке, то их депортируют принудительно», - отметила председатель управления Майра Розе.

В августе 2022 года правительство Латвии решило продлевать временный вид на жительство гражданам России только в исключительных случаях, а постоянный ВНЖ выдавать только при успешном прохождении экзамена по латвийскому языку к сентябрю 2023 года.

Замглавы МИД России Александр Грушко подчеркивал, что страна примет соотечественников в случае их депортации из республики.

Латвия Законы Россия
04 января 2024, 09:15
МИД Финляндии заявил о контактах пограничников с российскими коллегами
РИА «Новости»
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Сотрудники финской пограничной службы продолжают поддерживать контакты с российскими коллегами, несмотря на закрытие КПП. Об этом сообщила ТАСС специалист отдела коммуникаций МИД Финляндии Хенрик Ахтиайнен.

«Регулярное общение между финскими и российскими пограничными властями продолжается в обычном режиме», - сказала Ахтиайнен.

Правительство Финляндии 15 декабря приняло решение о закрытии всех пунктов пропуска на российско-финской границы из-за проблем с миграцией. Меры действуют до 14 января включительно.

В Хельсинки утверждают, что Россия якобы использовала граждан третьих стран в качестве «инструмента гибридного влияния». Финские власти отмечали, что устремившиеся из России потоки мигрантов угрожают национальной безопасности.

Беженцам, которым отказали в предоставлении убежища, пообещали выплаты в размере 5000 евро, если они добровольно покинут Финляндию.

Финляндия Россия

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