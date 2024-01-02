Число жертв землетрясений в Японии увеличилось до 24
Жертвами серии землетрясений в японской префектуре Исикава, произошедших 1 января, стали 24 человека. До этого сообщалось о 13 погибших. Обновленные данные со ссылкой на медиков представило агентство Kyodo.
Агентство уточнило, что наибольшее число погибших зафиксировали в городе Вадзима, где обрушилось 50 домов. Число пострадавших исчисляется десятками, точных цифр пока нет. Спасатели ищут людей под завалами.
В понедельник в японской префектуре Исикава произошло одно из самых мощных землетрясений за последние 139 лет. Магнитуда толчков варьировалась в пределах 5,7-7,6. Позднее власти объявили угрозу цунами. Стихия накрыла северо- западное побережье , разрушая все на своем пути.