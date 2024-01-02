02 января 2024, 07:28

Число жертв землетрясений в Японии увеличилось до 24

РИА «Новости»
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Жертвами серии землетрясений в японской префектуре Исикава, произошедших 1 января, стали 24 человека. До этого сообщалось о 13 погибших. Обновленные данные со ссылкой на медиков представило агентство Kyodo.

Агентство уточнило, что наибольшее число погибших зафиксировали в городе Вадзима, где обрушилось 50 домов. Число пострадавших исчисляется десятками, точных цифр пока нет. Спасатели ищут людей под завалами.

В понедельник в японской префектуре Исикава произошло одно из самых мощных землетрясений за последние 139 лет. Магнитуда толчков варьировалась в пределах 5,7-7,6. Позднее власти объявили угрозу цунами. Стихия накрыла северо- западное побережье , разрушая все на своем пути.

Землетрясения Япония
02 января 2024, 07:38
Макрон оскорбил французов в новогоднем обращении
РИА «Новости»
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Лидер французской политической партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что президент Эммануэль Макрон во время новогоднего обращения к нации оскорбил флаг своей страны. По его мнению, флагштоки с флагами Франции и других стран Евросоюза находились слишком далеко. Об этом Филиппо написал в соцсети X.

«Как он посмел! Флаг Франции отнесен к остальным флагам далеко на фоне, а еще там висит сине-желтая тряпка ЕС» - возмутился Филиппо.

Он считает, что Макрон в очередной раз доказал свою ненависть к Франции. До этого в новогодних эфирах флаг Франции находился недалеко от Макрона, иногда рядом с ним размещали флаг ЕС.

Новогоднее обращение Макрона вызвало критику со стороны простых граждан. Им не понравился тезис французского президента о том, что нужно остановить Россию. Макрон агитировал французов поддерживать «суверенитет Европы» и помогать Украине.

Эммануэль Макрон Франция
02 января 2024, 06:15
Россия выиграет при прямом конфликте с США — экс-сотрудник ЦРУ
РИА «Новости»
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Россия выиграет в прямом конфликте с США. Российский военный потенциал высок и опережает американский, заявил бывший сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Бывший разведчик предостерег США. Он посоветовал не недооценивать оппонента. В обратном случае есть риск проигрыша.

«Если вы недооцениваете своего оппонента и думаете: „Я могу его победить“, не удостоверившись, что на самом деле вам противостоит боец смешанных единоборств, выигравший 10 чемпионатов, то после выхода на бой вам надерут задницу. И, честно говоря, я думаю, именно это и произойдет с США», - отметил Джонсон.

Именно по этой причине, считает экс-разведчик, Россия ответит США, если страна «затеет драку».

Американский план по истощению РФ через украинский кризис не сработал. Отношение к конфликту самого Запад тоже активно меняется, сообщило издание Life.

Ранее политолог Данила Гуреев рассказал «360», что изменится в США, если Дональд Трамп победит на грядущих президентских выборах и придет к власти. Он назвал политика «специфическим персонажем», которому западные страны точно не обрадуются.

США Военные Дональд Трамп Россия Запад
02 января 2024, 05:34
Неизвестный напал на лидера корейской оппозиции в Пусане
РИА «Новости»
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Лидер ведущей оппозиционной Демократической партии «Тобуро» Южной Кореи Ли Чжэ Мен подвергся нападению во время поездки в Пусан. Об этом сообщило агентство Yonhap.

Неизвестный ранил политика в шею, когда тот общался с журналистами во время пресс-конференции. Ли Чжэ Мен упал, его госпитализировали спустя 20 минут после нападения.

Нападавшего сразу арестовали.

Ранее депутат итальянского парламента Эмануэле Поццоло ранил человека на новогодней вечеринке. Он показывал присутствующим пистолет, и тот выстрелил. Теперь делом занимается прокуратура города Биеллы, где проходило праздничное торжество с участием политиков страны.

Южная Корея Поножовщины Оппозиция
02 января 2024, 04:29
Взрывы прогремели в Киеве
РИА «Новости»
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В Киеве прогремели взрывы. Местные власти объяснили их работой средств противовоздушной обороны. Об этом сообщило украинское издание «Общественное».

Ранее в украинской столице прозвучала воздушная тревога. Предупреждения также действуют в шести областях страны: Житомирской, Киевской, Николаевской, Полтавской, Черкасской и Черниговской.

В понедельник вечером, 1 января, сообщалось о массовой атаке БПЛА на Киев. В городе прогремели взрывы. В городской военной администрации эти звуки объяснили работой системы ПВО. По данным Telegram-канала «Политика страны», большое количество ударных дронов двигались в сторону Киева через Бориспольский район. Часть из них сбили в области, но несколько беспилотников обошли преграду и прилетели в Киев.

Взрывы Киев ПВО

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