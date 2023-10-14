Число жертв в секторе Газа выросло до 2215 после ударов Израиля

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В ведомстве указали, что на территории сектора Газа убиты 2215 человек, 8714 получили ранения.

За период с начала боевых действий на западном берегу Иордана погибли 54 палестинца, еще минимум 1100 мирных жителей получили ранения.

Ранее СМИ сообщали о 1,9 тысячи погибших жителей сектора Газа.

В пятницу, 13 октября, ЦАХАЛ объявил о начале нового этапа масштабных ударов по объектам ХАМАС. До этого палестинское движение ударило 150 ракетами по израильскому городу Ашкелон.

Армия обороны Израиля заявила, что военным удалось уничтожить высокопоставленного члена ХАМАС Мерада Абу Мерада, который отвечал за нападение боевиков на рейв-фестиваль Nature Party на юге страны 7 октября.

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