Число жертв в секторе Газа с начала эскалации конфликта выросло до 9061
Количество погибших в секторе Газа с начала обострения палестино-израильского конфликта превысило девять тысяч. Об этом сообщило издание Al Jazeera со ссылкой на Минздрав палестинского анклава.
Среди жертв - 3760 детей и 2326 женщин. Число тех, кто получил ранения в результате боевых действий, достигло 32 тысяч.
«Число жертв возросло до 9061», - говорится в сообщении.
Накануне СМИ со ссылкой на Минздрав Палестины сообщали о гибели 8796 человек в секторе Газа с начала обострения конфликта. В ведомство поступило 2030 заявлений о людях, которые пропали без вести под завалами. Большинство из них - палестинцы, которых не могут найти после удара ЦАХАЛ по лагерю беженцев Джебалия.
Государственная дума приняла обращение к Организации Объединенных Наций из-за массовой гибели детей и сложной гуманитарной обстановке на Ближнем Востоке. Депутаты призвали остановить использование оружия в зоне конфликта, ведущее к гибели мирного населения.