Число жертв в секторе Газа после израильского удара достигло 256
Число погибших из-за израильских ударов по сектору Газа выросло до 256. Об этом сообщил Минздрав Палестины, написала газета Times of Israel.
«В секторе Газа 256 палестинцев были убиты и еще 1788 получили ранения», - указано в сообщении.
Около 20 тысяч жителей сектора Газа вынужденно покинули свои дома из-за обстрелов. Они пытались получить убежище в 44 школах Ближневосточного агентства ООН.
Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу атаке из сектора Газа - по городам запустили более трех тысяч ракет, десятки боевиков ХАМАС проникли в приграничные районы. Не менее 1452 человек пострадали в Израиле в ходе обострения палестино-израильского конфликта, некоторые из людей находятся в критическом и тяжелом состояниях. Израиль начал наносить ответные удары, многие страны признали право страны защищаться.
Ранее Китай призвал Израиль и Палестину немедленно прекратить боевые действия. КНР попросила защитить мирное население и не продолжать обострение ситуации. Китайская сторона также предложила международному сообществу обратить внимание на ситуацию и помочь решению палестинского вопроса.